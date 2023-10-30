احذر السمنة وزيادة الوزن تسبب العقم والسرطان.. أمراض كارثية بسبب السمنة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السمنة هي آفة هذا الزمان حيث أن الكثير من الناس سواء كانوا رجالا أو نساء لا توجد لديهم أي رغبة في أن يتقبلوا أجسامهم بسبب الوزن الزائد، حيث أن الوزن الزائد يعيقهم ويمنعهم من آداء الاعمال ولا يقدرون على التنفس بشكل جيد عند القيام بأداء أبسط الأعمال، وأيضا تكره السيدات ذلك لأنها لا تقدر على ارتداء ما تحبه من الملابس كما أن السيدات بشكل عام لا يرضون عن اجسادهم بشكل دائم فهم دائما في حالة انتقاد لاجسامهم ولذلك يقوم الكثير منهم بالذهاب إلى الصالة الرياضية حتى يكتسبوا الوزن المثالي أو إتباع نظام غذائي قاسي ولكن هذا النظام يكون مع معظم الأشخاص غير مُجدي، لأنها تقوم بحرمان الأشخاص بكثير من الوجبات الغذائية التي يفضلونها وكثيرا ما يضعفون أمام الوجبات المفضلة لديهم، كما تعتبر السمنة من أهم أسباب تطور العديد من الأمراض المزمنة والتي قد ترفع خطر الوفاة المبكرة، خاصة إذا ما ارتبطت السمنة بالدهون الحشوية بمنطقة البطن وظهرت في شكل كرش.

خطر السمنة على صحة الإنسان

وفقاً لآخر الدراسات فإن السمنة مرتبطة بصورة خاصة ببعض أنواع الأورام السرطانية وبحسب ما تم نشره في المجلات العلمية والطبية، فإن السمنة تتسبب في حدوث تغيرات ضارة بالصحة، ويتم دمجها تحت اسم “متلازمة التمثيل الغذائي”، فالأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يصابون بارتفاع ضغط الدم الشرياني، وزيادة نسبة الكوليسترول، ما يؤدي إلى تراكم اللويحات المسببة لتصلب الشرايين، ويختل امتصاص الخلايا للجلوكوز، ما يؤدي فيما بعد إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري”، وتشجع السمنة ط بعض أنواع السرطان على التطور وذلك مثل سرطان الكبد، والجهاز التناسلي النسائي، والثدي والأمعاء كما أن الدهن الزائد يتراكم في الأعضاء الداخلية كالبنكرياس، والكبد، وكيس الصفراء، والكلى وهذا كله يؤدي إلى تطور التهاب الكبد الدهني، والتليف، وتشمع الكبد ونشوء حصى في كيس الصفراء وانخفاض وظائف الكلى كما تؤثر السمنة كثيرا في الجهاز العضلي الحركي للجسم وتتسبب بتآكل المفاصل.

أضرار السمنة

1- الجهاز الهضمي: ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، الذي يحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء.

2- الجهاز العصبي: زيادة الوزن أو السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغك. كما يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق على صحتك العقلية.

3- القلب والأوعية الدموية: حيث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، يحتاج القلب لديهم إلى بذل المزيد من الجهد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يعد بدوره السبب الرئيس للسكتة الدماغية، كما انها يمكن أن تجعل خلايا الجسم تقاوم الأنسولين وهو هرمون ينقل السكر من دمك إلى خلاياك لتجديد الطاقة، فإذا كنت تقاوم الأنسولين هذا يعني أن خلايا جسمك لا تتناول السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.