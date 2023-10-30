طريقة مذهلة “لسن السكاكين” داخل منزلك بشئ عمره مايخطر ببالك.. هتبقا حامية نار زي الموس.. جربها الآن!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السكاكين من أهم أدوات المطبخ التي لا يمكن ربات البيوت الإستغناء عنها، حيث يتم تقطيع الطعام بها من أجل القدرة على طهيه جيداً، وعندما نشتريها تكون حادة جداً وهذا ما يجعلها عملية لأنها تساعدنا في تقطيع الدواجن واللحوم بسرعة، بالإضافة إلى تقطيع الزجاجات البلاستيكية إذا كنا نريدها في وصفة معينة، ولكنها تصبح غير حادة بمرور الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة سن السكين بالمنزل بكل سهولة.

طريقة سهلة وبسيطه لسن السكين.. هتبقا حامية زي الموس

سوف نستعرض لكم طريقتين لسن السكاكين يمكنك سنها بالطريقة التي تناسبك وهذه الطرق كالآتي :

الطريقة الأولي لسن السكاكين :

تعتمد هذه الطريقة على ورق الالومنيوم الموجود في أي منزل والذي يستخدم للف الطعام به حتى يظل ساخنا، قومي بوضع عدة طبقات من ذلك الورق فوق بعضها، ومن ثم نمرر السكين عليه عظة مرات على أن تتصرف وكأنك تقطع شيء ما، ستجد السكين كما لو كان جديد حاد جداً، قم بغسلها جيداً من آثار الالومنيوم.

الطريقة الثانية لسن السكاكين :

بإمكانك استخدام ورق الصنفرة الخاص بالدهانات ومن ثم قم بطيها إلى جزئين، وكن قم نقوم بوضع السكين بين طياتها ونحركها ذهابا وإيابا من أجل أن تصبح حادة تماماً، بالنهاية يجب غسل السكين من آثار ورقة الصنفرة، ولكن انتبهي عزيزتي من وضعها بعد ذلك أمام الأطفال حتى لا يؤذون أنفسهم، بل ارفعيها في مكان بعيد لا يقدرون على الوصول إليه، حرصا على سلامة اسرتك، كما يجب توخي الحذر أثناء استخدامها وهي حادة في البداية لأنها من الممكن أن تجرح يديك.