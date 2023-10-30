بعد حملات المقاطعة..مشروب سبيرو سباتس يثير اهتمام العرب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشروب سبيرو سباتس، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن بدائل للمنتجات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، حيث بدأت حملات المقاطعة تتزايد في الآونة الأخيرة، وتشمل هذه الحملات مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المشروبات الغازية العالمية مثل كوكاكولا وبيبسى، وبسبب ذلك يبحث العديد من الأشخاص عن البدائل المحلية التي لا تدعم الاحتلال، ومن أبرز هذه البدائل المشروب الغازي المصري سبيرو سباتس، الذي يجذب إعجاب الكثيرين بسبب اعتباره بديلاً مثالياً للمشروبات المقاطعة، فيعتبر سبيرو سباتس – بفضل جودته ومكوناته الطبيعية – خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في دعم المنتجات المحلية وتجنب المشروبات التي تدعم الاحتلال.

مشروب سبيرو سباتس

حقق مشروب سبيرو سباتس رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب سعره الأقل مقارنة بالمشروبات الأخرى التي تدعم إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك يتمتع هذا المشروب بجودة ممتازة.

قام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإشارة إلى أن مشروب Spiro Spathis ليس جديدًا على السوق المصري، فهو تم إطلاقه قبل ظهور المشروبات الغازية الأخرى الداعمة لإسرائيل، ويعتبر هذا المشروب عتيقًا وقد حاز على شعبية واسعة في السوق المصري، يشير المستخدمون إلى أنه كان متوفرًا قبل فترة طويلة، ولا يزال يرغبون في تناوله ودعمه، نظرًا لأصالته وتاريخه الطويل في السوق المصري.

في عام 1920 ظهر مشروب سبيرو سباتس على الساحة، وقد جاء هذا الظهور قبل انتشار المشروبات الأخرى الداعمة لإسرائيل في السوق المصرية، ويتميز هذا المشروب بجودته العالية.