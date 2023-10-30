دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تدمر الكلى وتسبب فقدان الذاكرة وضعف العضلات.. دراسة أمريكيه صادمة عن التونه المعلبة,

حذر تقرير، لمنظمة “Consumer Reports” الأميركية، من من وجود مستويات الزئبق السام في التونة المعلبة “لا يمكن التنبؤ بها”، داعيا إلى تجنب تناولها.وفي تحقيق للمنظمة، أجرت اختبارات على 30 علبة تونة من 5 علامات تجارية شهيرة، ووجدت أن كل واحدة منها احتوت على الزئبق.

وتوصل التحقيق إلى وجود تقلبات واسعة في المستويات بين العلب، حتى بين تلك التي تنتمي لعلامة تجارية واحدة، وأن 3 علب احتوت على الكثير من الزئبق، لدرجة أن الباحثين قالوا إنه لا ينبغي تناولها على الإطلاق.

وقالت المنظمة إن الزئبق السام في التونة المعلبة، يشكل خطرا على البالغين، ويمكن أن يدمر أجهزتهم العصبية والأمعاء والكلى، مما قد يؤدي إلى الأرق وفقدان الذاكرة وضعف العضلات، من بين أمور أخرى.

دراسة أمريكية صادمة .. التونة المعلبة تدمر الكلى وتسبب فقدان الذاكرة وضعف العضلات

تدمر الكلى وتسبب فقدان الذاكرة وضعف العضلات.. دراسة أمريكيه صادمة عن التونه المعلبة