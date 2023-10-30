يعلن عبداللطيف جميل عن تخفيض جنوني في سعر 3 فئات من سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2024 في السعودية.

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تعتبر سيارات تويوتا لاندكروزر 2024، من أهم السيارات الحديثة التي خطفت أنظار عشاق السيارات في الشرق الأوسط ودول الخليج، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حيث تمتاز بمواصفات خرافية وتصميم جديد كلياًّ يعتمد على منصة TNGA-F، كما أنها تتوفر بمحرك هجين جديد يجمع بين محرك بنزين سعة 4 لتر ومحرك كهربائي لتوليد قوة 326 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر.

إطلاق تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

شركة تويوتا السعودية اطلقت رسميًا سيارة لاندكروزر 2024 الجديدة في السعودية، والتي تتوفر السيارة بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

وتتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

سعر تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

سعر تويوتا لاندكروزر 2024 يبدأ في السعودية من 253 ألف ريال للفئة GXR1، ويرتفع إلى 326 ألف ريال للفئة GXR2، ويصل إلى 409 ألف ريال للفئة GRS3.

مواصفات لاندكروزر 2024

تتوفر تويوتا لاندكروزر 2024 بمجموعة من المواصفات القياسية المميزة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الدائم، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الارتفاع، ونظام المساعدة على الفرملة في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم في السرعة التكيفي.

فئات تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

تتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

تتميز الفئة GXR1 بمجموعة من المواصفات القياسية المميزة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الدائم، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الارتفاع، ونظام المساعدة على الفرملة في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم في السرعة التكيفي.

تتميز الفئة GXR2 بإضافة مجموعة من المواصفات الاختيارية، بما في ذلك نظام التعليق الهوائي، ونظام التحكم في التضاريس، ونظام الرؤية الليلية، ونظام الملاحة، ونظام الصوت JBL، ونظام الإضاءة المحيطية. تتميز الفئة GRS3 بإضافة مجموعة من المواصفات الاختيارية، بما في ذلك نظام التعليق الهوائي، ونظام التحكم في التضاريس، ونظام الرؤية الليلية، ونظام الملاحة، ونظام الصوت JBL، ونظام الإضاءة المحيطية، ونظام المعلومات والترفيه المطور، ونظام الدفع الرباعي الدائم مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق.

شركة تويوتا السعودية اطلقت رسميًا سيارة لاندكروزر 2024 الجديدة في السعودية، والتي تتوفر السيارة بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

وتتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

سعر تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

سعر تويوتا لاندكروزر 2024 يبدأ في السعودية من 253 ألف ريال للفئة GXR1، ويرتفع إلى 326 ألف ريال للفئة GXR2، ويصل إلى 409 ألف ريال للفئة GRS3.

مواصفات لاندكروزر 2024

تتوفر تويوتا لاندكروزر 2024 بمجموعة من المواصفات القياسية المميزة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الدائم، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الارتفاع، ونظام المساعدة على الفرملة في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم في السرعة التكيفي.

فئات تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

تتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

تتميز الفئة GXR1 بمجموعة من المواصفات القياسية المميزة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الدائم، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الارتفاع، ونظام المساعدة على الفرملة في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم في السرعة التكيفي.

تتميز الفئة GXR2 بإضافة مجموعة من المواصفات الاختيارية، بما في ذلك نظام التعليق الهوائي، ونظام التحكم في التضاريس، ونظام الرؤية الليلية، ونظام الملاحة، ونظام الصوت JBL، ونظام الإضاءة المحيطية. تتميز الفئة GRS3 بإضافة مجموعة من المواصفات الاختيارية، بما في ذلك نظام التعليق الهوائي، ونظام التحكم في التضاريس، ونظام الرؤية الليلية، ونظام الملاحة، ونظام الصوت JBL، ونظام الإضاءة المحيطية، ونظام المعلومات والترفيه المطور، ونظام الدفع الرباعي الدائم مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق.

شركة تويوتا السعودية اطلقت رسميًا سيارة لاندكروزر 2024 الجديدة في السعودية، والتي تتوفر السيارة بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

وتتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

سعر تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

سعر تويوتا لاندكروزر 2024 يبدأ في السعودية من 253 ألف ريال للفئة GXR1، ويرتفع إلى 326 ألف ريال للفئة GXR2، ويصل إلى 409 ألف ريال للفئة GRS3.

مواصفات لاندكروزر 2024

تتوفر تويوتا لاندكروزر 2024 بمجموعة من المواصفات القياسية المميزة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الدائم، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الارتفاع، ونظام المساعدة على الفرملة في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم في السرعة التكيفي.

فئات تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية

تتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 في السعودية بثلاث فئات رئيسية هي GXR1، وGXR2، وGRS3.

تتميز الفئة GXR1 بمجموعة من المواصفات القياسية المميزة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الدائم، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام التحكم في الثبات، ونظام التحكم في الارتفاع، ونظام المساعدة على الفرملة في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحكم في السرعة التكيفي.