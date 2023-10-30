مطلوب عريس لسيدة سعودية…..مليون دولار لمن يوافق على الزواج منها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في خطوة مفاجئة للجميع وجريئة قامت سيدة سعودية في الأربعين من عمرها بالبحث عن رجل جاد ليتزوج منها ولكن مقابل شرط يجب أن يتوفر فيه، وطلبت ذلك عن طريق حسابها على منصة X “تويتر سابقاً” عن رغبتها في أن تجد رجل يحبها وأن يكون رجل ذات مروءة، على الرغم من أن البعض انتقدها خاصة أنها سيدة مليونير فهي تمتلك ثروة تقدر بـ 26 مليون دولار، مما أثار حفيظة البعض عن قيامها بهذا الأمر الغريب بل وأنها تلقت الخطبة من العديد من الرجال من معظم الدول العربية خاصة بعد معرفة قيمة ثروتها.

طلب السيدة نور

قامت الدكتورة نور عبر حسابها الشخصي على X بتغريدة لها مفادها أنها ورثت مبلغ كبير من المال بالإضافة لامتلاكها شركة تقوم هي بإدارتها، ومن خلال التغريدة أعلنت أنها تريد الزواج من رجل صادق ويحترمها والهدف من فعلها أنها ترغب في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال، وذلك لأنها كانت متزوجة من قبل ولم ترزق بأي أبناء فهي تريد بشدة أن يكون لها أبناء، وفي نفس السياق فقد قامت بهذا الأمر الكثير من السيدات السعوديات حيث يريدون الزواج من الأجانب، وذلك بعد إنتشار نسبة العنوسة في المملكة العربية السعودية والتي بلغت 10%.

شروط الزواج من المرأة السعودية

وضعت وزارة العدل شروط لابد من توافرها لإتمام الزواج وهي كالآتي:

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 50 سنة.

2-عدم وجود فارق كبير في العمر بين الطرفين وهو عدم عدم وجود فرق أكثر من 15عام بينهما.

3- أن لا يقل عمر الفتاة عن 21 عاما عن الزواج.

4- أن يكون هناك إقرار بالموافقة من ولي الأمر على هذا الزواج.

5- صورة من جواز سفر المقيم والإقامة وام تكون مازالت سارية.

6- صورة من شهادة أو بيان الميلاد.

7- صورتين من شهادة الطلاق في حالة إذا كانت الفتاة مطلقة وصورتين من شهادة الوفاة إذا توفي زوجها السابق.

8- يعمل في وظيفة موثقة ومعترف بها من قبل الغرف التجارية.

9- ألا يكون المتقدم قد تزوج من امرأة سعودية سابقة أو مطلقاً لها، وذلك بوجود شاهدين سعوديين وصورة عن هويتهما الوطنية، أما إذا كان متزوج من غير سعودية أو مطلقا يقدم عقد الزواج أو الطلاق.