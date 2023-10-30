دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان من الفواكه اللذيذة التي يحب تناولها الكبار والصغار ،ومع بداية قدوم فصل الشتاء تظهر فاكهة الرمان بالانتشار داخل الأسواق، وتبدأ بعض المواطنين بشراء كميات مأهولة لتخزينها في الفريزر، ولكن يجدون صعوبة في التخزين بسبب طريقة تفصيص الرمان عن بعضهم البعض،وذلك لأنه يستخدم الكثير من الوقت والمجهود قد،وتعاني الكثير من ربات البيوت بسبب الآثار الذي تظهر على اليد بعد الانتهاء من تلك المهمة قد تبدو مزعجة عن البعض،لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة لتفصيص الرمان بكل سهولة .
أسهل طريقة لتفريط الرمان
علي الرغم من امتلاك الرمان قدر كبير من الفوائد الصحية إلا أن عدد كبير من الأشخاص لا يتناولونه بسبب صعوبة تقشيره أو “ تفصيصه” حيث يستغرق وقتا كبيرا ،ومن خلال هذه الطرق سوف تتناوله يوميا بكل سهولة.
طرق أخري سهلة لتفصيص الرمان بكل سهولة
- أمسك الرمان بحيث يكون طرف الجذع البارز مواجهًا لجانب واحد ثم اقطع جزءًا كبيرًا من التاج مع وجود الجذع في المنتصف ثم اقلب الثمرة بحيث تكون الحافة المقطوعة في الأعلى.
- ثم يتم تقسيم المجموعتين من خلال سلسلة من التلال تدور حول ثمرة الرمان بحوالي ثلثي المسافة من الأعلى.
- ثم قطع قشر الرمان على طول النتوءات الممتدة من الأعلى إلى الأسفل وعلى طول الحافة الأفقية من خلال القشر بعمق الغشاء الأبيض وتجنب تقطيع البذور.
- استخدام أصابعك فى سحب ثمرة الرمان برفق وسوف يسقط على شكل نجمة ثم اسكب البذور من الرمان لتتناولها وتخلص من الغشاء الأبيض الذي له طعم مر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “طريقة عمرها ماتخطر ببالك”.. هتقشري 10 كيلو رمان في ثواني .. ضاعت حياتنا بنقشر الرمان غلط اعرفي الطريقة الصحيحة لتفريط الرمان بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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