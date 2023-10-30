زراعة الفلفل الأخضر في إصيص: طريقة سحرية لزراعة الفلفل الاخضر في البيت.. خليكي ست بيت شاطره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفلفل الأخضر هو من الخضروات المتوفرة بكثرة في الأسواق والتي تضيف نكهة رائعة للعديد من الأطباق الباردة والساخنة. ولكن هل تعلمين أنه يمكنك زراعته في منزلك بسهولة وبدون الحاجة إلى ظروف خاصة؟

في هذا المقال، سنشاركك خطوات بسيطة لزراعة الفلفل الأخضر في إصيص أو حديقة صغيرة، وسنعرفك على بعض فوائده الصحية التي تجعله خيارًا ممتازًا لتغذية جسمك ومناعتك.

الخطوات اللازمة لزراعة الفلفل الأخضر

– اختاري بذور الفلفل الأخضر التي ترغبين في زراعتها واغسليها جيدًا ثم احفظيها في منديل رطب حتى تبرز منها أطراف صغيرة.

– احضري إصيصًا أو حوضًا للزراعة واملئيه بتربة خصبة ومسامية تسمح بتصريف الماء.

– أضيفي إلى التربة قليلًا من السماد الآزوتي لتغذية النبات وزيادة إنتاجه.

– احفري ثقوبًا صغيرة في التربة بمسافات متساوية وضعي في كل ثقب بذرة من الفلفل الأخضر ثم اغطيها بطبقة رقيقة من التربة.

– اسقي التربة بماء مفلتر بحذر وبدون إغراقها.

– ضعي الإصيص أو الحوض في مكان مشمس يتلقى حوالي 6 إلى 8 ساعات من أشعة الشمس يوميًا.

– احرصي على نظافة محيط الزراعة وابعدي أي حشائش أو حشرات قد تؤذي النبات.

– استمتعي بمشاهدة نمو نبات الفلفل الأخضر وجني ثماره عندما تصبح كبيرة وممتلئة.

الفوائد الصحية للفلفل الأخضر

الفلفل الأخضر ليس فقط لذيذًا ومتعدد الاستخدامات في المطبخ، بل هو أيضًا مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تحمي صحتك وتقوي مناعتك.،من بين هذه العناصر:

– البوتاسيوم: هو معدن يساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

– الفيتامين سي: هو فيتامين يعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات ويحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

– الألياف: هي مواد تساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم والفضلات من الجسم وتمنع الإمساك والبواسير.

– المضادات الحيوية: هي مواد تحارب بعض أنواع البكتيريا والفطريات التي قد تسبب أمراضًا معدية أو جلدية.