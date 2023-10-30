«هتندم ندم عمرك».. عالم يكشف عن مفاجأة خطيرة بشأن أكل الموز احذروا هذا النوع من الموز نهائيا .. كارثة بكل المقاييس!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالتأكيد، الموزات تعد واحدة من الفواكه الأكثر شهرة وشعبية بين الناس بسبب نكهتها اللذيذة والحلوة، مما يجعلها مفضلة للأشخاص من جميع الأعمار وإلى جانب لذتها الطعامية، تأتي الموزات بفوائد صحية كبيرة تعود بالنفع على الجسم البشري من بين هذه الفوائد، تعتبر الموزات مصدرًا هامًا للطاقة الطبيعية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا في نظام غذائي للرياضيين المحترفين ومع ذلك، من الضروري فهم متى يمكن أن تكون الموزات ضارة للصحة سنبحث في هذا المقال حول هذا الموضوع.

عالم يكشف عن مفاجأة خطيرة بشأن أكل الموز

نتيجة لأبحاث أجراها العلماء جيان شاوتيان وليو جيه في جامعة الطيران والفضاء ببكين، تمت مناقشة المخاطر المحتملة المرتبطة بتناول الموزات في دراسة سابقة أشار هؤلاء الباحثين إلى وجود تهديد صحي ضئيل ولكنه موجود نتيجة تناول الموزات يُعزى هذا التهديد إلى وجود عنصر إشعاعي في الموزات بالإضافة إلى ذلك، أوضحوا أن الموزات، بالإضافة إلى البوتاسيوم النافع للجسم الذي تحتوي عليه، تحتوي أيضًا على البوتاسيوم-40 وهو مصدر للإشعاع يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة وفي سياق مشابه، يشرح جيان شاوتيان وليو جيه في دراستهم أن كمية هذه المادة الضارة المتواجدة داخل الموزات ضئيلة للغاية على سبيل المثال، تناول موزة واحدة يمكن أن يسفر عن جرعة إشعاعية تقدر بحوالي 0.0778 ميكروسيفرت وهذا المبلغ يمكن تجاهله بسهولة إذا مُقارن بمصادر أخرى للتعرض للإشعاع.