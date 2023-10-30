“فكرة بمليون دولار”.. لن تتخيل ما هي نواتج تناول ماء الكركم يومياً بشكل مستمر.. الإجابة صادمة؟!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أهم الأشياء التي قد وهبها الله تعالى لنا ونحن لا نعرف قيمتها ولا نقدرها جيدا الكركم، يعد الكركم من أهم الأشياء التي تدخل في العلاجات المختلفة لجميع الأشياء في جسم الإنسان فقد خلق الله تعالى الكركم غني بالفيتامينات المتعدده والمزايا المتنوعة التي توجد داخل حبة الكركم، وفي هذا المقال سنقول لكم عن بعض الأشياء المميزة التي يحتوي عليها الكركم وما هي الأمراض التي يدخل في علاجها الكركم وكيفية استخدام وشرب الكركم مع مختلف الطعام والشراب.

كيفية استخدام الكركم

1.يمكن إضافة الكركم إلى البيض المقلي أو المسلوق في وجبة الإفطار.

2.إضافة الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ للحصول على مذاق غني أكثر.

3.إضافة رشة من الكركم إلى الأرز أو طبق الخضار المشوية لإبراز المزيد من نكهتها.

4.إضافة القليل من الكركم مع الأنواع المختلفة من الشوربات، مثل: شوربة الدجاج، أو شوربة الخضار المشكل.

5.يمكن تحضير الكركم على شكل شاي من خلال وضع ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الماء المغلي ونقعها ثم شربه.

موانع استعمال الكركم

بالرغم من الفوائد الصحية للكركم المتعددة إلا أنه يوجد بعض الحالات التي يمنع خلالها استخدام الكركم، وهيا:

الاستهلاك الكبير: إن الاستهلاك المطول للجرعات العالية من مستخلص الكركم قد يسبب تلبك في المعدة أو في الكبد، وكذلك الجفاف والإمساك.