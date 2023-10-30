“معلومه بلاش”.. تعرف على فوائد تناول البان طلع صيدلية في بيتك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اللبان هي من أشهر العادات التي يحبها الصغار والكبار على حد سواء، فهي تساعد على تنشيط الفم وإزالة الروائح الكريهة، كما أنها تمنح شعورا بالانتعاش والهدوء. لكن هل تعلم ما هي فوائد وأضرار مضغ العلكة؟

فوائد مضغ اللبان

من الممكن أن يساهم مضغ اللبان في التحكم في وزن الجسم، حيث يقلل من شهية الإفراط في تناول الأطعمة، خصوصا بين الوجبات. كما أنه يحرق بعض السعرات الحرارية الزائدة، فقد أظهرت دراسات أن مضغ العلكة يزيد من معدل حرق الطاقة بنسبة 3%. ولذلك، فإن اختيار أنواع اللبان التي لا تحتوي على سكر يمكن أن يساعد في خفض السعرات الحرارية المستهلكة، حيث تحتوي هذه الأنواع على صفر أو قليل جدا من السعرات. وقد تصل إلى 11 سعرة حرارية في كل ساعة من المضغ، وهو رقم قد لا يؤثر كثيرا على وزنك، لكنه قد يسهم في المحافظة على استقراره.

أضرار مضغ الليان

بالرغم من فوائدها، فإن مضغ اللبان قد يسبب بعض المشاكل لصحة الأسنان والفك. فالسكر الموجود في بعض أنواع اللبان يغذي البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، والتي تفرز أحماضا تؤدي إلى تآكل الميناء. ولذلك، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بانتظام ضروري لحماية صحتها. كما أن المضغ المستمر قد يؤدي إلى التهاب عضلات الفك وإجهاد المفصل الصدغي الفكي، وهو المفصل الذي يربط الفك السفلي بالجمجمة. وهذا قد يسبب آلاما في الفك والرقبة والرأس، وقد يؤدي إلى اضطرابات في وظائف المفصل.

لذلك، فإن مضغ اللبان بشكل معتدل واختيار أنواع خالية من السكر قد يكون مفيدا لصحتك ومزاجك، لكن تجنب المضغ المفرط أو لفترات طويلة، ولا تنسى العناية بنظافة أسنانك وصحة فمك.