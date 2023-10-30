احذري أن تكوني منهم.. 10 أنواع من النساء لا يدخلن الجنة ولعنهن الله ورسوله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبأنا الرسول الله صلي الله عليم وسلم بأن الفساد سوف يستشري وينتشر بين البشر لقول الله تعالى ” ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدي الناس”، فاليوم نشاهد أحداث ومناظر تقشعر لها الأبدان بسبب انتشار الفساد وانحدار الأخلاق و هذا لا يتناسب مع أخلاق ديننا الحنيف ولا كنحن مسلمون نمشي على نهج الرسول ونتبع أخلاقه، لكن الكارثة اليوم أصبح الشباب يسيرون على نهج الغرب ويتخذونهم قدوة، و يقلدوهم فى كثير من المحافل، وقد أخبرنا الرسول الكريم أن هناك 10 نساء لا تدخل الجنة طردن من رحمة الله تعالى وقد حذرنا -صلى الله عليه وسلم – أن نحذو حذوهن ونكون منهن.

10 نساء لا تدخل الجنة

خلق الله سبحانه وتعالى المرأة للغاية التي خلق من أجلها الرجل، لا فرق بينهم ولها حقوق وعليها واجبات كما جاء في قول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)، وهناك عدة أفعال نهى الله تعالى المرأة أن تقوم بفعلها، وأكد رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم عليها، وهذه الأفعال تجعلها ضمن 10 نساء لا تدخل الجنة وتطرد من رحمة الله عز وجل، وهي: