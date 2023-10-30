احذري أن تكوني منهم.. 10 أنواع من النساء لا يدخلن الجنة ولعنهن الله ورسوله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبأنا الرسول الله صلي الله عليم وسلم بأن الفساد سوف يستشري وينتشر بين البشر لقول الله تعالى ” ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدي الناس”، فاليوم نشاهد أحداث ومناظر تقشعر لها الأبدان بسبب انتشار الفساد وانحدار الأخلاق و هذا لا يتناسب مع أخلاق ديننا الحنيف ولا كنحن مسلمون نمشي على نهج الرسول ونتبع أخلاقه، لكن الكارثة اليوم أصبح الشباب يسيرون على نهج الغرب ويتخذونهم قدوة، و يقلدوهم فى كثير من المحافل، وقد أخبرنا الرسول الكريم أن هناك 10 نساء لا تدخل الجنة طردن من رحمة الله تعالى وقد حذرنا -صلى الله عليه وسلم – أن نحذو حذوهن ونكون منهن.
10 نساء لا تدخل الجنة
خلق الله سبحانه وتعالى المرأة للغاية التي خلق من أجلها الرجل، لا فرق بينهم ولها حقوق وعليها واجبات كما جاء في قول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)، وهناك عدة أفعال نهى الله تعالى المرأة أن تقوم بفعلها، وأكد رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم عليها، وهذه الأفعال تجعلها ضمن 10 نساء لا تدخل الجنة وتطرد من رحمة الله عز وجل، وهي:
- الواشمات: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله” رواه البخاري، والمقصود بـ الوشم هو الذي يصنع بغرز الإبر بالبدن ثم يتم حشوه بكحل أو ما شابه للرسم على الجسم.
- النامصات: قال رسولنا الكريم لعن الله النامصة، والمتنمصة، والنامصة هي التي تقوم بالصنعة أي تنتف الحاجبين عند النساء أو ترقيقهما، أما المتنمصة هي التي يتم نتف حاجبها.
- المتفلجات: وفي بقية الحديث السابق (والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)، ويقصد بالتفلج هنا هو برد مابين الأسنان الثنايا والرباعيات.
- الواصلة: قال صلى الله عليه وسلم { لعن الله الواصلة والمستوصلة }، و الواصلة هي التي تقوم بوصل شعر بشعر آخر ومنه “الباروكة”، أما المستوصلة هي التي تم وصل شعرها بناء على طلبها.
- المرأه المغضوب عليها من زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ} متفق عليه، وغضب الزوج من زوجته سبب فى عدم قبول صلاتها.
- المتشبهات بالرجال: وهن اللاتي قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال } رواه البخاري، و ما أكثرهم هذه الأيام حيث أنا نري البنات يرتدين البناطيل و هذا تشبه بالرجل.
- زائرات القبور: وهن المترددات دائما على القبور، ويتخذن الأموات أولياء وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } أي كثيرات الزياره للقبور.
- النائحة: هي المرأة التي تقوم بالندب في المآتم والصريخ على الميت وتقطع ثيابها وتصك بوجهها فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب )، و قال أيضاً صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المرأة النائحة والمستمعة ).
- المحلل له: هي المرأة التي تم تطليقها ثلاث مرات فلا تحل لزوجها حتى تنكح رجلا آخر فتحل له كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((لعن رسول الله المحلل والمحلل له)) رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائى في سننه، والترمذي في جامعه.
- المتبرجة: و ما أكثر التبرج فى زماننا حيث نرى الملابس و انتشار الموضة التي تعمل على اظهار مفاتن المرأة، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ( صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )، و اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احذري أن تكوني منهم.. 10 أنواع من النساء لا يدخلن الجنة ولعنهن الله ورسوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.