“وصفه تساوي تقلها دهب”… قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه.. لن تتخلي عنها بحياتك…وصفة بمليون دولار!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشور الموز تعتبر من أفضل الأشياء التي نتجاهلها ولا نعرف فوائدها لحل مشاكل الشعر ولها العديد من الفوائد القيمة، مشاكل الشعر تعد واحدة من المشاكل الشائعة التي تواجه النساء، ولذلك يبحث الكثير من النساء دائما عن وصفات طبيعية فعاله لتحسين حالة شعرهم، ومنحه لمعانا وجمالا لا مثيل له بعد تجارب عديدة، تبين أن الموز يمكن أن يكون الحل المثالي لحل جميع مشاكل الشعر فقشور الموز تحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة للشعر، وهي تعزز من كثافته وتساعد على تغذية الشعر بشكل كبير.

خلطة قشور الموز لحل جميع مشاكل الجسم والشعر

بعد أبحاث كثيرة وجدنا انه من أفضل أنواع الوصفات والخلطات لحل جميع مشاكل الجسم والشعر هي قشور الموز وسنتعرف على كيفية صنع خلطة قشور الموز لحل جميع هذه المشاكل فقط قومي بتحضير بعض من قشور الموز وضعيهم في إناء كبير ثم بعدها ضيفي عليهم بعض من المياه وقومي بتسخينهم حتى يصلوا الى درجة الغليان على نار متوسطة وبعدها قومي بتركهم حتى يبردوا تماما ثم قومي بخلطهم جيدا.

طريقة الاستخدام

بعد أن تنتهي من فعل هذه الخلطه قومي بغسل وجهك بالمياه ثم بعدها نشفيه من المياه جيدا وضعي عليه هذه الخلطه السحريه واتركيها لمده 20 دقيقة وبعدها قومي بغسل وجهك بالمياه وستجدي نتيجه رائعة.