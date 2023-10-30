بوصله رقص بلدي ربه منزل تهيج الشباب وتظهر عضو حساس من جسمها بالكامل امام الجميع

فنون - احمد صلاح - بدون كسوف ولا خجل ربه منزل تقوم بفعل الشيء صادم جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول قامت مراهقات تبلغ من العمر 22 عام بتغيير ملابسها بالكامل داخل غرفه النوم والقيام في وصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي وخارجه.

قامت بعدها بتغير ملابسها بالكامل ونشرت هذا الفيديو الذي مدته اكثر من الساعه على صفحتها الرسميه على الفيسبوك ومنصة سناب شات من اجل البحث عن الشهره والمال وبعد نشر هذا الفيديو بساعات تصدر داخل الوطن العربي وخاصه على وسط الفني شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تعتبر منصه اليوتيوب من اشهر المنصات داخل الوطن العربي لقيامها باعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض واعاده نشرها مره اخرى.