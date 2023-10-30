“وصفة يحلم بها جميع النساء”.. تعرف على وصفة باستخدام قشور الموز للحصول على شعر صحي وجميل؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

الموز هو فاكهة لذيذة ومغذية، لكن هل تعلمين أن قشوره أيضًا تحتوي على فوائد عديدة للشعر؟ إذا كنتِ تعانين من مشاكل الشعر الجاف أو التالف أو الخفيف، فقد يكون لدينا الحل المثالي لكِ. في هذا المقال، سنشارككِ بعض الوصفات الطبيعية التي تستخدم قشور الموز لتحسين صحة وجمال شعرك.

لماذا تستخدم قشور الموز للشعر؟

قشور الموز غنية بالبوتاسيوم والألياف والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتقويها. كما أنها تساعد في ترطيب الشعر وتنعيمه وإضفاء لمعان طبيعي عليه. بالإضافة إلى ذلك، تساهم قشور الموز في محاربة القشرة وتطهير فروة الرأس من البكتيريا والفطريات.

هناك عدة طرق للاستفادة من قشور الموز للشعر، وسنذكر أبرزها:

– قناع قشور الموز واللبن والليمون:

هذا القناع يجمع بين فوائد قشور الموز واللبن والليمون لتغذية وترطيب وتفتيح الشعر. يحتاج هذا القناع إلى:

– قشرة ثمرة موز.

– ملعقتان من عصير الليمون.

– كوب من اللبن.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اخلطي قشور الموز في الخلاط حتى تصبح ناعمة.

– أضيفي عصير الليمون إلى خليط قشور الموز وامزجيهم جيدًا.

– اغسلي شعرك باللبن واتركيه لمدة 10 دقائق.

– ضعي خليط قشور الموز والليمون على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

– اغطِّ شعرك بمنشفة دافئة أو قبَّعة دُشٍّ لمدة نصف ساعة.

– اغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

– **قناع قشور الموز والزيتون والخروع والمايونيز**: هذا القناع يستخدم قشور الموز المجففة مع الزيوت الطبيعية والمايونيز لتقوية وتكثيف وتطويل الشعر. يحتاج هذا القناع إلى:

– خمس ملاعق من زيت الزيتون.

– خمس ملاعق من زيت الخروع.

– ثلاث ملاعق من المايونيز.

– كيلو قشور الموز.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اتركي قشور الموز في مكان مشمس لمدة ثلاثة أيام حتى تجف تمامًا.

– اطحني قشور الموز الجافة في الخلاط أو المطحنة حتى تصبح بودرة.

– اخلطي الزيتين والمايونيز في وعاء كبير.

– أضيفي بودرة قشور الموز إلى خليط الزيوت والمايونيز وامزجيهم جيدًا.

– ضعي الماسك على شعرك من الجذور إلى الأطراف وافركيه بلطف.

– اغطِّ شعرك بقبَّعة دُشٍّ أو بلاستيك لمدة نصف ساعة.

– اغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.