”مش هتلمحيه جوة بيتك تاني أبداً” .. طرق طبيعية مجربة ومضمونة 100% للتخلص من الأبراص والصراصير والحشرات المنزلية وطردها خارج المنزل بدون أي مبيد حشري .. مش هتستغني عنها أبداً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نحاول جميعا الحفاظ على نظافة المكان الذي نعيش فيه حيث تعمل ربة المنزل على الحفاظ على صحة ونظافة أفراد أسرتها والقضاء على كل أنواع الحشرات والزواحف بإستخدام المبيدات الحشرية للتخلص منها، لكن هذه المبيدات لها تأثير كبير على صحة الإنسان وتلوث البيئة لذا من الأفضل لجؤء ربة المنزل إلى إستخدام خلطات طبيعية لحماية الإنسان والبيئة وفي ذات الوقت القضاء على الحشرات وهذا سنوضحه بالتفصيل في مقال اليوم.

خلطة طبيعية لطرد حشرات المنزل

يوجد خلطة سهلة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل تسهل من طرد الأبراص والحشرات وهي بخطوات بسيطة كما يلي:

المكونات:

فصين من الثوم.

الزيوت العطرية.

ملعقة من الخل الأبيض.

حبة من الفلفل الحار.

طريقة الإستخدام:

نقوم بإحضار وعاء وخلط المكونات السابقة كلها جيدا.

نضع الخليط في زجاجة بها بخاخة.

نقوم برش أنحاء المنزل وأماكن تواجد الحشرات بهذا الخليط.

التأكد من رش الأماكن الضيقة والحمام جيدا إسبوعيا لأنها أماكن تركز الحشرات بها.

كيفية طرد الأبراص من المنزل

يوجد خلطات طبيعية وسحرية فعالة في طرد الأبراص والحشرات سريعاً من المنزل وبمكونات موجودة في كل منزل نذكر منها الآتي:

الخل والليمون: نضع خل أبيض وعصير ليمون مع ملعقة فلفل حار ونخلطهم جيدا في زجاجة بها بخاخة ونرش كافة أرجاء المنزل.

الخميرة: وضع القليل من الخميرة مع الملح والليمون يؤدي إلى التخلص بشكل سريع من جميع أنواع الحشرات.

قشر البيض: وضع كسور من قشر البيض يجعل الأبراص تهرب سريعاً لأنها تظن أنها بيض الثعبان.

كل هذه الوصفات السابقة لها دور فعال في طرد الحشرات لكن يجب الإنتباه إلى النظافة الدائمة وسد الثغرات و الشروخ في الحوائط حتى نحمي الأنسان والحفاظ على البيئة.