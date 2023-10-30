دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كولاجين لبان الذكر وفازلين يحاربان التجاعيد والترهلات ويفتحان لون البشرة بـ7 درجات في يوم واحد!”,

تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل. سأوضح هذه المكونات لكم:

– ملعقة من لبان الذكر.

– الفازلين.- الماء. – ملعقة من النشا. – ملعقة من قرنفل المطحون. – ملعقة من زيت الأرجان. – ملعقة من زيت جنين القمح. تحضر هذه الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة. سأوضح لكم هذه الخطوات: 1. قوموا بوضع الماء ولبان الذكر في وعاء وضعوه على النار. 2. بعد ذلك، أضيفوا القرنفل والنشا وقوموا بتحريك المكونات جيدًا حتى تصبح لديكم قوام كريمي. 3. بعد ذلك، قوموا بإزالة الخليط من على النار وأضيفوا باقي المكونات وقوموا بتحريكها جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات معًا. 4. ضعوا الخليط في علبة وأغلقوها بإحكام وضعوها في الثلاجة. 5. استخدموا الوصفة يوميًا ككريم للوجه قبل النوم واشطفوها في صباح اليوم التالي. من الواضح أنه من الاستخدام الأول لهذه الوصفة، ستلاحظون تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة. عند استخدام وصفة لبان الذكر، نحصل على العديد من الفوائد. فهو يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين، الذي يساعد في إخفاء الخطوط الدقيقة وتقليل ظهور التجاعيد لفترة طويلة. كما يمنح البشرة النضارة والإشراق ويساعد في ترطيبها. يعمل أيضًا على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات وآثار الحبوب. بالإضافة إلى ذلك، يهدئ البشرة ويعالج التهيج والاحمرار، ويحتوي على مضادات أكسدة تغذي البشرة وتحميها. كما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات المغذية للبشرة. يمكن الحصول على لبان الذكر من جميع محلات العطارة، وهو متوفر بسعر بسيط للغاية، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة. يمكن أيضًا مزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زبيب مهروس ووضع الخليط على البشرة ودلكه بلطف لمدة 5-10 دقائق ثم شطفه بالماء الفاتر. يعمل العسل كمرطب ومضاد للبكتيريا، في حين يحتوي الزبيب على مواد طبيعية تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، ويحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعزز إشراق البشرة.

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