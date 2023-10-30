دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بدأت العديد من الناس تلجأ إلى السحر بشكل كبير وانتشر تشرب حول الدول العربية لتحقيق جميع الأغراض الخبيثة و الانتقام من شخص معين وتدمير حياته نفسياً ومادياً ،حيث أن قلوب الناس امتلأت بالحقد والغيرة، فيرغب طول الوقت في تفكيك بعض الأسر وحدوث المشكلات والفتن وغيرها من الأمور التي تدمر حياة المسحوب وحتى الشباب المراهقين اتجهوا في عمل الأسحار من أجل تفكيك علاقات الحب والزواج وقد يصل الأمر إلى الانتحار في بعض الأحيان ،لا شك أن السحر مذكور في القرآن الكريم ومن يستخدمه يمنع من دخول الجنة، فسوف نعرفكم على الأشياء التي تؤكد أن في منزلك فيه سحر العلامات التي تشير على وجود سحر في منزلك وجود مشاكل عديدة بين أفراد أي سبب.

وجود خلافات كبيرة بين أفراد الأسرة، دون سبب منطقي.

من علامات السحر في المنزل أنه مليء بالفوضى والانقلاب والمرض والأسرة متوترة طول الوقت وبها طاقة سلبية ومضطرب عقليا ولديهم كوابيس.

الشعور بعدم الراحة في المنزل والرغبة في الخروج منه طول الوقت.

سماع أصوات غريبة غير مألوفة مع رؤية خيالات أو صور على الحائط او اختفاء أشياء من أماكنها.

سماع طرق على الباب او الدولاب دون وجود أي شخص واختفاء مجوهرات والذهب ثم ظهوره مرة أخرى.

إنتشار الحشرات بكثره مثل النمل والصراصير والديدان التي يجب التخلص منها بخلط الملح والماء مع تشغيل الرقيه الشرعيه وستختفي.

وجود اختناق وضيق عند دخول البيت وعدم الرغبة في الجلوس مع أفراد الأسرة.

رؤية أشخاص غريبة في المنزل سواء حقيقية أو خيالات.

انقطاع التيار الكهربي باستمرار بدون سبب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احذر وبشده …10 أشياء غريبة تظهر في المنزل تؤكد أنه مسحور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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