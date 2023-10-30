طول عمرنا بنرميه وإحنا مش عارفين فوايده.. تفل الشاي كنز في بيتك لو استخدمتيه بتلك الطريقة العبقرية هيحل مشاكل السنين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الشعبية الموجودة حول العالم، حيث أنه يفضل تناوله العديد من الأشخاص لما يمتاز به من طعم لذيذ ورائع جدا، بجانب أنه يعتبر من ضمن المشروبات المنتشرة بشكل كبير جدا، وكذلك يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وهذا يعود لأنه مشروب غني جدا بمضادات الأكسدة، بجانب أنه يشتمل على مادة الكافيين، التي تساهم على زيادة التركيز بفاعلية كبيرة، ولكن هذا يكون بنسبة أقل من الموجودة في مشروب القهوة، كما أنه اكتشف أن لتفل الشاي استخدامات مثيرة جدا سواء كانت للبشرة أو الشعر؛ لهذا السبب لن ترميه أبدا بعد اليوم، وسوف نوضح لكي أهميته خلال هذا المقال.

كيف يتم الإستفادة من تفل الشاي؟

يحتوي تفل الشاي على فوائد كثيرة لكل من البشرة والشعر أصبح من المهم جدا التعرف على كيفية الحصول على كل هذه الفوائد بسهولة كالتالي:

يعالج جفاف وتشققات الجلد

من الممكن الاستفادة من تفل الشاي في علاج جفاف وتشققات الجلد عن طريق استعمال الشاي المصفى والغير المحلى في عملية غسيل الوجه.

إزالة الانتفاخات حول العين

عليكي أن تستخدمي أكياس الشاي المستعملة في عمل كمادات بالماء الساخن حول العين؛ حيث أنها تؤدي إلى انقباض جميع الأوعية الدموية، وهذا ما يعالج كافة الانتفاخات الموجودة حول العين، ويقلل أيضا من الهالات السوداء.

يعالج حب الشباب

كما أن الشاي يعمل على علاج حب الشباب والتخلص من البقع المسببة له وهذا بفعل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

تقوية لون الشعر

من الممكن أيضا غسل الشعر باستخدام الشاي الغير المحلى من أجل تقوية لون الشعر، وأيضا علاج الشيب المبكر الذي يظهر في الشعر، كما أنه يمكن إضافة الشاي إلى الحناء الطبيعية من أجل تلوين الشعر باللون الأحمر الطبيعي.