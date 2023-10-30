“ندمت اني مجربتهاش من زمان “…ضعي القرنفل وزيت الزيتون في هذه المناطق كل ليلة وابسطي جوزك على الآخر!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل يعد من الأعشاب الطبيعية المفيدة التي كانت تستخدم منذ القدم حيث أنه يعتبر من المسكنات الطبيعية التي كانت تستخدم قديما حتى وقتنا هذا ويستخدم كعلاج طبيعي لتسكين الآلام وخاصة آلام الأسنان والصداع كما أنه يعتبر من الأدوات التي تستخدم لتزين المرأة حيث أنه يدخل في عمل وصفات منزلية للعناية بالبشرة والشعر ولكي تزداد أهميته يمكن اضافة ليه زيت الزيتون الذي لا يقل أهمية عن القرنفل لذلك أن القرنفل مع زيت الزيتون لهم نتائج مبهرة في حالة استخدامهم في علاج مشاكل الشعر وهذا ما نقوله بالتفصيل في مقالنا.

فوائد استخدام القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يعالج القرنفل وزيت الزيتون جميع مشاكل الشعر التي يعاني منها الكثير من السيدات والفتيات وخاصة المقبلين على الزواج حيث أنهم يتعرضون لمشكلة تساقط الشعر الناتج عن التوتر والحالة النفسية فهذه الوصفة تعمل على علاج تساقط الشعر كما أنها تساعد في التخلص من الشيب والشعر الأبيض الذي يسبب إزعاجا للكثير من السيدات والرجال أيضا حيث أنهم يتعرضون لظهور الشعر الأبيض رغم صغر سنهم كما أن هذه الوصفة علاج قوي لتقصيف الشعر حيث أنها تقوي جذور الشعر وتجعله ينمو بطريقة صحيحة كما أنها تساعد في ملء فراغات الشعر كما أنه علاج قوي للصلع.

كيفية استخدام القرنفل مع زيت الزيتون للشعر

يمكن القيام بعمل وصفة القرنفل وزيت الزيتون بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة وذلك عن طريق طحن كمية من عيدان القرنفل جيدا ثم نقوم بوضعه في إناء ثم نقوم باضافة اليه كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت جوز الهند مع كمية من زيت الخروع نقوم بخلط كل هذه المكونات ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بها ونتركها على الشعر لمدة طويلة ثم نقوم بتغطية الشعر بفوطة ساخنة حتى تتفاعل المكونات مع درجة الحرارة ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر ونشاهد النتيجة قبل وبعد الاستخدام.