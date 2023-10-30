ابدأ في تناول القليل من القرنفل وانظر ماذا سيحدث لك وتخلص من هذه المشاكل الصحية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد القرنفل أحد النباتات العطرية ذات الرائحة النفاذة والمنتشر زراعتها حاليا في العديد من البلدان، ويتميز بوجود العديد من الخصائص الخاصة بمعالجة الآلام والقروح و الالتهابات لما تحويه من العناصر الغذائية والفيتامينات عالية القيمة، كما يستخدمه أطباء الأسنان في عياداتهم زيت القرنفل لتعقيم الفجوات والجذور الخاصة بالأسنان أثناء العلاج.

موطن نبات القرنفل وأماكن زراعته

يرجع أصل القرنفل إلى جزر إندونيسيا وجنوب الفلبين، ولكن في وقتنا الحالي انتشرت زراعته في العديد من البلدان كما يلي:

تنزانيا.

مدغشقر.

جبال الأنديز.

البرازيل.

ونجد أن براعم الأزهار الخاصة بنبات القرنفل تقطف غير مفتحة مرتين في السنة عندما اهتموا وتترك حتى تجففها الشمس.

عناصر القرنفل الغذائية

يمتاز القرنفل باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المتمثلة في:

الحديد.

المغنيسيوم.

الفسفور.

الصوديوم.

الكالسيوم.

البوتاسيوم.

المنجنيز.

بالإضافة إلى فيتامين k وفيتامين c وفيتامين A.

فوائد نبات القرنفل لصحة الإنسان

يعمل نبات القرنفل على تعزيز الصحة الخاصة بالأفراد والوقاية من العديد من الأمراض باستخدامه بصفة منتظمة وفق كميات محددة، وتبرز هذه الفوائد فيما يلي: