دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد القرنفل أحد النباتات العطرية ذات الرائحة النفاذة والمنتشر زراعتها حاليا في العديد من البلدان، ويتميز بوجود العديد من الخصائص الخاصة بمعالجة الآلام والقروح و الالتهابات لما تحويه من العناصر الغذائية والفيتامينات عالية القيمة، كما يستخدمه أطباء الأسنان في عياداتهم زيت القرنفل لتعقيم الفجوات والجذور الخاصة بالأسنان أثناء العلاج.
موطن نبات القرنفل وأماكن زراعته
يرجع أصل القرنفل إلى جزر إندونيسيا وجنوب الفلبين، ولكن في وقتنا الحالي انتشرت زراعته في العديد من البلدان كما يلي:
- تنزانيا.
- مدغشقر.
- جبال الأنديز.
- البرازيل.
ونجد أن براعم الأزهار الخاصة بنبات القرنفل تقطف غير مفتحة مرتين في السنة عندما اهتموا وتترك حتى تجففها الشمس.
عناصر القرنفل الغذائية
يمتاز القرنفل باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المتمثلة في:
- الحديد.
- المغنيسيوم.
- الفسفور.
- الصوديوم.
- الكالسيوم.
- البوتاسيوم.
- المنجنيز.
بالإضافة إلى فيتامين k وفيتامين c وفيتامين A.
فوائد نبات القرنفل لصحة الإنسان
يعمل نبات القرنفل على تعزيز الصحة الخاصة بالأفراد والوقاية من العديد من الأمراض باستخدامه بصفة منتظمة وفق كميات محددة، وتبرز هذه الفوائد فيما يلي:
- التقليل من حدة الالتهابات التي قد يتعرض لها الفرد خاصة التهابات أه المفاصل والروماتيزم والتهابات العين وبعض سرطانات الجهاز الهضمي.
- تقوية الجهاز التنفسي عن طريق الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والتهابات القصبة الهوائية والجيوب الأنفية كما أنه يعد طارد جيد للبلغم والتخلص منه.
- مسكن فعال لآلام الأسنان واللثة فهو يعد من أكثر النباتات المستخدمة كمطهر للجراثيم الموجودة بالفم والعمل كمخدر للآلام المصاحبة للأسنان، وقد يستخدم لإزالة رائحة الفم الكريهة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابدأ في تناول القليل من القرنفل وانظر ماذا سيحدث لك وتخلص من هذه المشاكل الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.