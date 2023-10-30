«اوعي ترميه تاني».. كنز سحري في قشور الموز موجود في كل بيت تعالي أقولك ممكن تعملي بيها ايه .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز هو من بين الفواكه التي يفضلها الكبار والصغار بسبب مذاقه اللذيذ والفوائد الصحية التي يقدمها إنه غني بالمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم يحتوي على البوتاسيوم، والذي يساهم في تعزيز الصحة العقلية والجسدية عادةً ما يتم التخلص من قشر الموز دون الاستفادة منه ولكن في هذا المقال سنشرح الاستخدامات والفوائد المختلفة لقشور الموز تابع معنا لمعرفة المزيد.

طريقة تحضير الوصفة

يمكن الاستفادة من قشور الموز في عدة استخدامات مفيدة، ومن بين هذه الاستخدامات الفعّالة هي تحضير وصفة لعلاج مشاكل الشعر والبشرة. لتحضير هذه الوصفة، تحتاجين إلى مكونات بسيطة:

قشور الموز.

ملعقتان من عصير الليمون.

كوب من الحليب.

وفيما يلي الخطوات التي يمكن أن تساعدك على تحضير هذه الوصفة بشكل صحيح:

ابدئي بجمع كمية كافية من قشور الموز ووضعها في الخلاط، ثم قومي بفرمها حتى تصبح ناعمة جدًا. قومي بإضافة ملعقتين من عصير الليمون تدريجيًا إلى القشور المفرومة، وقومي بمزج المكونات جيدًا. تأكدي من تنظيف وغسل شعرك جيدًا قبل تطبيق الوصفة بعد ذلك، ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. اشطفي شعرك جيدًا باستخدام الشامبو.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة إن قشور الموز تعتبر بديلاً طبيعيًا رائعًا لمنتجات العناية بالشعر والبشرة التي تحتوي على مواد كيميائية تذكّري دائمًا الاستفادة من الفوائد الصحية والجمالية للمواد الطبيعية.