السعودية والإمارات هيتجننوا بعد اكتشافات كنوز مصر… ستجعل أم الدنيا اغنى من الخليج..!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أخبار جديده وعاجله فقد أعلنت شركة التوس العاملة في مجال التعدين واكتشاف الذهب عن اكتشافها جبال من الذهب في الصحراء الشرقية وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف 14 عملا يدويا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، يصل عرض الأعمال إلى 30 مترا وطولها 100 متر مع العديد من عمليات التنقيب الميكانيكية، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية عمل للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن، ولا يزال يتعين تقييم ما لا يقل عن 35 هدفا آخر للاستشعار عن بعد.

الاستكشافات في مصر

اكتشف علماء الآثار كنوزا جديدة من مدينة هيراكليون، المدينة المصرية المفقودة التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من 1000 عام. وتشمل الاكتشافات الجديدة الكبيره التي شاركها عالم الآثار البحرية الفرنسي فرانك جوديو، مجوهرات ذهبية وأطباقا فضية وجهاز صب غريب على شكل بطة.

استكشافات المؤرخ الفرنسي في مصر

مشاهده هذه الاستكشافات المصريه قلقا كبيرا في عيون السعوديين والإماراتيين، ورغم أن المستكشف الفرنسي عثر على مدينة هيراكليون قبل أكثر من 20 عاما، إلا أن تقنيات التنقيب الجيوفيزيائية الجديدة ساهمت في اكتشاف التجاويف والأجسام المدفونة تحت طبقات من الطين يبلغ سمكها عدة أمتار، وعرضت الاكتشافات السابقة من هيراكليون في المتحف البريطاني في لندن، مثل تماثيل الفراعنة والآلهة، وفي وقت سابق من هذا العام، كشف فريق بحث آخر عن عثوره على ما يشابه مدينة أتلانتس في ألمانيا، وهي بلدة رونغهولت، التي أغرقتها العاصفة.