دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفنانة “ليلى علوي” تفاجئ جمهور عادل امام وتكشف عن حالته الصحية وتوجه رسالة حزينة للمصريين,

كشفت النجمة المصرية ليلى علوي تطور الحالة الصحية لزعيم الكوميديا الفنان عادل إمام، حيث حاولت تطمين جمهوره ومحبيه بعد انتشار شائعات شبه يومية عن تدهور حالته الصحية. وفي لقاء تلفزيوني على هامش حضورها مهرجان الشارقة السينمائي، قالت ليلى علوي إنها على تواصل دائم مع رامي نجل الفنان عادل إمام من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، معلقة على “انتشار العديد من الشائعات حوله خلال الفترة الماضية”

وأشارت بالقول: “أنا على قد ما بقدر بطمن عليه من خلال أصدقائه ومن يسرا لأنها قريبة منه”، مؤكدة أن الشائعات التي تؤرق الفنانين ما هي إلا دخان ولا يجب تصديقها.ولا تتوقف الشائعات حول صحة الزعيم عادل إمام، خصوصا خلال الأسابيع الماضية، ما يدفع عائلته للخروج عن صمتها كل فترة لنفي تلك الشائعات.

وكان المخرج رامي إمام قد علّق مؤخرا على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.

ما أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة Mbc، أنه من الطبيعي انتشار الشائعات، وتناقلها بين الناس من حين لآخر. ونفى إمام كل ما يقال، موضحاً أن والده بصحة جيدة.

وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائبا عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.

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