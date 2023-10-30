«ياريتني عرفتها من زمان».. أعرفي طرق غسيل السجاد مش هياخد منك دقايق بمكون واحد بس وموجود فـ بيتك .. كنز في بيتك وانت متعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من بين أصعب المهام التي تواجه النساء عند التنظيف في المنزل هي تنظيف السجاد يعتبر السجاد من العناصر الأساسية عندما تقرر ربة المنزل تنظيف المنزل، وخاصةً في فصل الشتاء حيث يتعين عليها استخدام السجاد الثقيل لتدفئة المنزل لذا تبحث النساء دائمًا عن طرق سهلة لتنظيف السجاد دون بذل الكثير من الجهد.

طرق تنظيف السجاد في المنزل

تنظيف السجاد يمكن أن يكون مهمة مكلفة عند الاعتماد على شركات التنظيف لذا، يسعى العديد من أصحاب المنازل إلى توفير الوقت والمال من خلال تنظيف السجاد بأنفسهم هناك عدة طرق طبيعية وسهلة لتنظيف السجاد بشكل فعال:

أولًا: تنظيف السجاد باستخدام الخل

الخل هو مادة طبيعية فعالة في إزالة البقع من الأقمشة بما في ذلك السجاد يمكنك استخدامه كالتالي:

قومي بمزج كوبين من الخل مع كوب من صابون غسيل السجاد في دلو به ماء دافئ. استخدمي اسفنجة خشنة أو فرشاة سجاد واغسلي السجاد بالمحلول. افركي السجاد بالفرشاة بعناية، مركزة على البقع إن وجدت. استخدمي قطعة قماش مبللة بالماء النظيف للمسح النهائي للسجادة. ثم اتركي السجادة لتجف تحت أشعة الشمس.

ثانيًا: تنظيف السجاد باستخدام ماكينة تنظيف السجاد

يمكنك أيضًا استخدام ماكينة تنظيف السجاد لتسهيل عملية التنظيف وجعلها فعالة تقدم ماكينات تنظيف السجاد العديد من المزايا، بما في ذلك:

الوصول إلى جميع الأماكن بسهولة. القدرة على إزالة البقع الصعبة. إمكانية استخدام البخار لتعقيم السجاد. وجود وظيفة تجفيف السجاد. عدم الحاجة إلى نقل السجادة من مكانها أثناء التنظيف.

اعتمدي على الطريقة التي تناسبك أكثر بناءً على حجم السجاد ونوع البقع الموجودة عليه.