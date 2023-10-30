دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ننتظر ظهور فاكهة الرمان في فصل الشتاء التي نعشقها بشكل كبير وهي من الفواكه المفضلة في هذا الفصل، فيبدأ المواطنين في شراء عدد كبير من الرمان وتخزينه في الفريزر ولكن العقبة التي تواجهنا في تفصيص الرمان هو الوقت والطريقة التي تضايقنا أثناء تقشير حبوب الرمان عن بعضها، بالإضافة إلى المياه الحمراء التي تخرج منه على اليد وعلى الملابس فهي من البقع التي يصعب إخراجها وتكون مزعجه للعديد من الناس إليكم أفضل طريقة لتقشير 10 كيلو في ثواني معدودة لم تتخيل السهوله. طريقة تقشير فصوص الرمان بسهوله إستخدام أداة قطع التفاحات عن طريق وضع حبة الرمان على طبق ثم وضع الجهاز عليها والضغط حتى الوصول لنهاية الرمان وسوف نقسم الرمانة إلى أجزاء ونجد أن البذور خرج بكل سهوله ثم نضع الرمان في طبق فارغ باستخدام ملعقة خشبية نضرب الرمان من الأسفل وتخرج جميع حبات الرمان في الصحن وهي من أفضل الطرق المميزة التي لا تتسبب في تلوث المكان أو اليدين.

استخدام السكين يمكنك إستخدام السكين لتقشير الجزء المتداخل من الرمان عن طريق رسم مربع حول الرمانة ثم إزالتها بسهولة، بعد ذلك أختر الجزء الأبيض الموجود في أعلى الرمانة إلى أسفل و سوف تلاحظ خروج القطعة دون الجزء الأبيض.

غطاء الزجاجة يمكنك استعمال غطاء الزجاجة عن طريق وضعه على قلب الرمانة من جهة الأعلى ويتم تحديد مكان الغطاء عن طريق إستخدام السكين الحاده مع صب الرمان من الأسفل إلى الأعلى من الطول مثل قاطع التفاح بعدها إضغط على الغطاء سيتم فتح باقي أجزاء الرمانة وتخرج البذور منها بسهوله .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة جهنمية مش هتخطر على بال أحد هتقدري تفصصي 10 كيلو رمان في ثواني ..جربيها ومش هتندمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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