وصفه من ذهب.. احرقي ليفة الإستحمام و اكتشفي سر محدش يعرف قيمته غيرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تراقب جميع النساء كل ما هو جديد لكي تظهر في أحسن مظهر لائق وجميل لها، و تبحث عن الأشياء التي تزينها خاصة إذا كانت متوفرة في المنزل كما أنهم يتابعون افضل المكونات والخلطات الطبيعية التي لا تكلفهم وقت ولا تعب ولا أموال، وصفة اليوم هو إستخدام اللوف الموجود في كل منزل من أجل الاستحمام ولكن تعرفنا على طريقة فعالة باستخدام هذه اللوف في وصفة رائعة لتكثيف حواجب المرأة لإظهار جمالها .

طريقة الانتفاع من الليفة المحترقة؟

يمكنك الحصول على وصفه رائعه من الليفه المحروقة لتكثيف شعر حواجب النساء التي تشعر طول الوقت بعدم الرضا عن حواجبهم خاصة إذا كانت لديها مناسبات مهمة بشعر الحاجب الخفيف لا يظهر جمال الوجه للمرأة فتبحث طول الوقت النساء عن حل لهذه المشكلة ولم تنجح ولا ترغب في شراء الكريمات والوصفات الجاهزة لأنها غالية الثمن ، فاليكم وصفة اليوم باستخدام الليفه المحروقة التي تعالج مشكلة الحواجب الخفيفة إليكم تفاصيل الوصفة

تركيبة الوصفة الرائعة

المكونات

2 ملعقة من زيت الزيتون

مقدار مناسب من الليفه المحروقة البودر

خطوات لاستخدام

نقوم بخلط هذه المكونات ثم نأخذها على الحاجب لمدة خمس دقائق مع الاستمرار في تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع وسوف تحصلين على حواجب كثيفة لم تتوقعيها.