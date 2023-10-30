قل وداعاً للكلف والبقع من اليوم الكركم والنشأة يقضي على البقع و الكلف ويجعل البشره مشرقه تماماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تظهر مشاكل الكلف والبقع عند العديد من النساء خاصة بعد إنتهاء فترة الحمل والولادة، ولكن لا تخرج من الجلد بسهولة حتى مع مرور الوقت، فلابد من علاج هذه المشكلة التي تزعج النساء وتظهرهم بغمقان في البشرة، فسوف نقدم إليكم وصفة رائعة للتخلص من هذه المشاكل نهائياً بالإضافة إلى التخلص من التصبغات أشعة الشمس الفوق بنفسجية إليكم تفاصيل الوصفة.

وصفة الكركم والنشا

تتميز هذه الوصفة بوجود عناصر غذائيه كثيره مميزه تفيد البشره واليدين والجسم بالكامل لأنها تضم عدد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على علاج الالتهابات والحكه المسببة للكلف والجلد كما أنها تقوي الدورة الدموية بإعداد الاتى:

ملعقة من النشا و الكركم

ملعقة من السكر البني.

اثنين ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة من عسل النحل ..

اثنين ملعقة من عصير الخيار.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

ماء ورد

خطوات تحضير وصفة الكركم والنشا لازالة البقع والكلف