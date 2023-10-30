دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تظهر مشاكل الكلف والبقع عند العديد من النساء خاصة بعد إنتهاء فترة الحمل والولادة، ولكن لا تخرج من الجلد بسهولة حتى مع مرور الوقت، فلابد من علاج هذه المشكلة التي تزعج النساء وتظهرهم بغمقان في البشرة، فسوف نقدم إليكم وصفة رائعة للتخلص من هذه المشاكل نهائياً بالإضافة إلى التخلص من التصبغات أشعة الشمس الفوق بنفسجية إليكم تفاصيل الوصفة.
وصفة الكركم والنشا
تتميز هذه الوصفة بوجود عناصر غذائيه كثيره مميزه تفيد البشره واليدين والجسم بالكامل لأنها تضم عدد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على علاج الالتهابات والحكه المسببة للكلف والجلد كما أنها تقوي الدورة الدموية بإعداد الاتى:
- ملعقة من النشا و الكركم
- ملعقة من السكر البني.
- اثنين ملعقة من الحليب البودرة.
- ملعقة من عسل النحل ..
- اثنين ملعقة من عصير الخيار.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- ماء ورد
خطوات تحضير وصفة الكركم والنشا لازالة البقع والكلف
- يجب أن نغسل البشره بشكل جيد في البداية.
- ثم نضع الكركم في وعاء ونضيف عليه النشا ونخلطهم جيدا مع اضافه ماء الورد وجميع المكونات السابقة ونقلبهم جيدا حتى يصبح القوام ناعم.
- نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الأماكن التي بها كلب أو بقع خاصه البشره واليدين والرقبه وسوف تلاحظي بنفسك النتيجه الرائعه من أول استخدام وأن الفرق على بشرتك ظاهر جداً ، فلابد من تكرار هذه الوصفة حتى تحصلي على نتائج مبهرة خلال فتره زمنيه قليله ستجدين بشرتك بيضاء ومشرقة 100%
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قل وداعاً للكلف والبقع من اليوم الكركم والنشأة يقضي على البقع و الكلف ويجعل البشره مشرقه تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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