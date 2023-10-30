دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نقوم بفتح شبكات الواي فاي القريبة منا نجد هناك العديد من الشبكات المقفله برقم سري ضمن الهاتف الخاص بنا من كل الجهات بسبب تعدد الشبكات الموجوده فى المنازل التي بجانبنا، ونظرا لاهتمام الكثير من المواطنين بالبحث عن طرق لفتح كلمات المرور الخاصة بهذه الشبكات فسوف نتعرف من خلال السطور التالية على عدة أفكار تساعدك في فتح كلمات مرور الواي فاي المنزلية بسهولة دون أن تبحث عن برامج اختراق او ممارسات غير قانونية وهذا الموضوع أصبح موضع اهتمام كبير لدى مستخدمي الانترنت حول العالم اليكم التفاصيل.
رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي
لكي تصل إلى فتح كلمة مرور شبكة الواي فاي فاي عليك إتباع الخطوات التالية
- اتجه نحو إعدادات هاتف الجوال ثم اضغط على خيار الشبكة والاتصالات .
- قم بعمل سيرش على شبكة الواي فاي التي تكون قويه بالنسبه لمنزلك .
- إضغط على كلمه المرور الخاصه بها .
- ثم عليك بتسجيل الصفحه الدخول إلى صفحة إعدادات شبكه الواي فاي لاستخدام كلمة المرور الصحيحة واسم المستخدم في شريط العنوان لصفحه ادخل العنوان التالى192.168.1.1
- سيطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور وإسم المستخدم المكتوبه على الراوتر وهي الادمن.. عليك باختيار رمز الشبكه وانتقل إلى قسم WLAN او إعدادات الشبكة اللاسلكية فسوف تحصل بعدها على كلمة المرور في شبكة الواي فاي المحددة
فتح شبكات الواي فاي جميعاً بكود سري
اذا كنت تريد الوصول إلى شبكات الواي فاي المنزلية دون الباسورد يمكنك التمكن من ذلك عن طريق هاتفك المحمول المتصل بالشبكة من خلال مسح الباركود الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا الكود السحري هيفتحلك شبكات الواي فاي في دقائق معدودة.. جربه ومش هتندم وهتدعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.