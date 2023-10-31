«ياريتنا عرفنا الطريقة دي من زمان » … اسرع طريقة لتفريط الرمان بدون مجهود وفي وقت قليل …هتقشري 10 كيلو في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان هو نوع من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تتميز بنكهتها الفريدة وقوامها العصير يعتبر الرمان جزءًا مهمًا من التغذية في العديد من الثقافات حول العالم، وقد استُخدم منذ العصور القديمة لفوائده الصحية والعلاجية الرمان يتميز بقشرته السميكة والصلبة التي تحتوي على حبوب قوية تحتوي على العديد من البذور الصغيرة والعصير اللذيذ يتميز ثمار الرمان بلونها الأحمر الزاهي، وتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة . طريقة تقشير الرمان باستخدام غطاء الزجاجة اختر رمانة ناضجة وصحية. قد تحتاج إلى غسلها أولاً تحت الماء البارد لإزالة الأتربة والأوساخ .

اقطع أعلى الرمانة بحيث تكون القاعدة مستوية ويمكن وضعها على سطح مستقر .

خذ غطاء الزجاجة البلاستيكي وقم بإزالة الجزء الداخلي (المكبس) إذا كان موجودًا ستكون بحاجة إلى الغطاء الخارجي فقط .

قم بتثبيت غطاء الزجاجة على قاعدة الرمانة بحيث يكون الجزء الأوسط (المفتت) متجهًا نحو الرمانة .

استخدم يديك لضغط برفق على الغطاء وقم بدفعه ناحية قاعدة الرمانة .

ستلاحظ كيف يتم فصل الحبوب من القشرة ويتساقطون داخل الزجاجة عبر الفتحة في الغطاء .

استمر في دفع الغطاء حتى تقوم بفصل جميع الحبوب من القشرة .

عندما تكون قشرة الرمانة فارغة من الحبوب، ارفع الغطاء واستمتع بالحبوب اللذيذة والصحية داخل الزجاجة. الطريقة الثانية الضرب بالملعقة: قطع قمة الرمان باستخدام سكين .

قسم الرمان إلى أربعة أقسام مع تجنب قطع البذور .

اضرب كل قسم بلطف باستخدام ملعقة صغيرة .

ستنفصل البذور عن الغشاء الداخلي بسهولة.

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