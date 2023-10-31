دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبات بالسعودية يحتوي على كنز رباني ولديه أعشاب أغلى من الذهب والماس… تعرف عليه الآن؟,
هناك العديد من الأشجار والأعشاب الغريبة التي تنمو في عدة دول عربية وتعتبر ثروة كبيرة لمن يمتلك أو يعمل في هذه الزراعة، حيث تحتوي هذه الأشجار أو الأعشاب الطبيعية على مادة باهظة الثمن للبيع باليورو والعملات الأجنبية الصعبة
.ما هي أغرب شجرة بالسعودية؟وبحسب تقارير إعلامية فإن الشجرة الغريبة كنز حقيقي ورائع لمن يزرعها والمتمرس في عالم النباتات والأشجار
تزرع شجرة الحلوى أو العلف في العديد من الدول العربية، حيث تكثر زراعتها في المناطق الدافئة من سفوح التلال والوديان وهكذا.
وخاصة في المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية وكذلك على سفوح الجبال.
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