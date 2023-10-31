وصل سعرها إلى 150ألف جنيه.. ملعقة السنبلة الموجودة في كل بيت دور عليها و هتبقى مليونير.. اعرف السر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو أي بيت من الملاعق التي تحتوي على شعار السنبلة في اليد الخاصة بالملعقة حيث كانت جزءا أساسيا من جهاز أي عروس في الأجيال القديمة وحتى وقت ليس ببعيد، وقد زاد انتشارها بشكل كبير في وقت السبعينيات وما قبلها في جميع البلاد العربية المختلفة، ففي دولة العراق سنة 1970 لم يخلو أي منزل من منازل الشعب العراقي من وجود ملعقة السنبلة، حيث استوردت دولة العراق ما يقارب من 3 مليون ملعقة في تلك الفترة من دولة بريطانيا العظمى وقتئذ، حيث كان يتم الترويج لها مع ضمان لمدة حوالي 50 سنة وهي مضادة للصدأ والتآكل.

أما في دولة ليبيا فقد كان الشعب الليبي يطلقون كلمة كشيك السبولة على ملعقة السنبلة القديمة الموجودة لديهم، وهذا الأمر جعلهم يسترجعون ذكريات ملعقة السنبلة القديمة بسبب كثرة الطلب على هذه الملعقة على مواقع التواصل الإجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر بالإضافة إلى المتاجر الإلكترونية المتنوعة التي نشر بعضها أن من عنده ملعقة زي دي يقولي هشتريها منو ب 500 جنيه وهذا الأمر تسبب في حدوث جدل كبير جداً بين جميع رواد التواصل الإجتماعي.

ملاعق تراثية يصل سعرها ل 150 ألف جنيه

وفي هذا السياق فقد تحدث خبير التثمين يحي الألفي قائلا في تصريحات خاصة له أن ملاعق السنبلة تعتبر من أغلى وأثمن أنواع الملاعق الموجودة في الوقت الحالي داخل الأسواق القديمة ولكن بالطبع لم يصل سعرها إلى هذه القيمة وأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وأن سعر هذه الملاعق لا يتعدى ال 30 جنيه.

كما أضاف الألفي أيضا توجد أنواع كثيرة من الملاعق والشوك والتي يتم بيعها بالفعل بأسعار كبيرة داخل أسواق الأدوات القديمة، حيث أن سعرها يصل لآلاف الجنيهات ولكنها ليست ملاعق السنبلة بل إنها نوع آخر مختلف شرط أن تكون من العلامة التجارية الفرنسية كريستوفل أو مارلي وفي هذه الحالة من المحتمل أن يصل سعر الطقم ل 150 ألف جنيه.