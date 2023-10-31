دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحيانا نجد العديد من الرجال الذين يضعون قصافة الاظافر في البنطلونات الخاصة بهم عن طريق تعليقها في مفاتيح الجيب، ومن هنا لابد أن نتعرف على استخدامتها الرهيبه التي سوف تفيدك وأنت خارج من المنزل، قصافة الأظافر أصبحت ليس لأظافر فقط فهي من أهم الأدوات الرفيعة التي تحافظ على مظهر اليدين والقدمين ولكنها لها عدة استخدامات سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال. إستخدامات غير متوقعة قصافة الأظافر احيانا نجد صعوبه كبيره في فتح العلب الصعبة التي لا يأتي معها غطاء سهل الفتح فعليك باستخدام قصافه الاظافر في الحال من خلال الجزء المنحني الذي يدخل في اي غطاء لعلبه صعبه لفتحها.

كما انها تفيد في تثبيت عيدان البخور على مكان واسع عن طريق الثقب الموجود في الاعلى وننصح بوضع طبق صغير لسقوط الرماد عليه.

يمكنك استغلال صياغة أيضا في أعمال الحرف اليومية وأعمال الحرف اليدوية التي تنجز لك اعمال فك او قص الاسلاك وقذف الأسلاك عن بعضها وتفكيك الاسلاك الشائكة التي يصعب فكها.

تستخدم في تثبيت خيوط الكروشيه عن طريق ربط بكرة الخيط في الفتحة الموجودة بها حتى لا تتداخل في بعضها ويصعب فكها عند الاستخدام.

يمكن الاستفادة من قصافة الاظافر في وضع الهاتف المحمول على الحامل الموجود بها عند تشغيل الفيديوهات بدلا من ماسكه في اليدين لفترة طويلة الأمر الذي يتعب ويميل لصاحبه ولا يستطيع مشاهده باقي الفيديوهات.

كما تستخدم في فك المسامير الصغيرة وربط المسامير وازالتها من مكانها ايضا او تحريك او بكل سهوله عن طريق اللسان الأمامي الموجود في القصافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عفريته بسبع أرواح… 6 استخدامات عبقرية للكثافة ما طلعتش للاظافر بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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