دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشيب المبكر دليل على إصابتك بمرض خطير ونقص هذا الفيتامين الضروري للجسم .. إليك طريقة الحصول عليه,
�لمركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الشيب المبكر ليس مشكلة جمالية فحسب، بل مشكلة صحية أيضاً، فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الشيب المبكر إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية والغدد الهرمونية وأمراض المناعة الذاتية.
وأضاف المركز الألماني أن الشيب المبكر قد يشير أيضاً إلى نقص فيتامين B12، خاصة لدى الأشخاص النباتيين، نظراً لأن هذا الفيتامين موجود في الأغذية الحيوانية كالبيض.
كما قد يرجع الشيب المبكر إلى التوتر النفسي المستمر، حيث أظهرت دراسات علمية حديثة أن التوتر النفسي له تأثير سلبي على الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر. لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعر الأبيض.
جدير بالذكر أن الشعر يتحول إلى اللون الأبيض بسبب فقدان المادة الصبغية “الميلانين” المسؤولة عن لونه.
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