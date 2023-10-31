دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أسباب الصداع النصفي وطرق علاجه..تفاصيل,
يعاني العديد من الأشخاص من الصداع بدرجات متفاوتة حيث يعد الصداع الصنفي ثاني نوع من أوجاع الدماغ شهرة وذلك يعود لعدد من الأسباب التي تزيد من حدته.
وأوضح استشاريو المخ والأعصاب أن الصداع النصفي يصيب ناحية واحدة من الرأس أو الجهتين أو الرأس بأكملها، حيث يكون الشعور بالآلم نابضًا.
وأكد الاستشاريون على ضرورة استشارة الطبيب وعدم الاكتفاء بأخذ المسكنات فقط فيجب استشارة طبيب المخ والأعصاب.
ويأتي ذلك لأن ذلك الصدراع ربما يكون مؤشر واضح على عرضة حدوث جلطات أو نزيف في المخ.
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