دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ملكة جمال العرب للعام 2024 يمنية.،، اعرف من هي.،،, توجت فتاة يمنية “هبة الله الكينعي” ، اليوم الاثنين، بلقب ملكة جمال العرب للعام 2024، في مهرجان احتضنته القاهرة، ونالت الفتاة هذا اللقب لأول مرة بناء على تقييم لجنة التحكيم. وعلقت الفتاة “هبة الله الكينعي”، في صفحتها على التتويج قائلة: “ملكة جمال اليمن 2024 الحمدلله”. وغصت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بالجدل والانتقادات في توقيت التتويج الذي يتزامن مع جرائم الإبادة الجماعية والتنكيل الذي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، بمختلف أنواع الأسلحة والتي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف شهيد وقرابة 20 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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