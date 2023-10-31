«سر خطير كتير منا ميعرفوش» … هل تعرف ما هو الكنز الموجود داخل التلفزيون القديمة؟!…كنز اغلي من الذهب داخل التلفزيون القديم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التكنولوجيا تتطور بسرعة، ومع هذا التطور السريع يتم استبدال الأجهزة القديمة بأحدث النماذج هذا يترك الكثير من الأجهزة القديمة غالبًا مهملة في منازلنا أو مكاتبنا ولكن يمكن استفادة من هذه الأجهزة القديمة من خلال عملية إعادة تدويرها، بدلاً من التخلص من الأجهزة القديمة، يمكن تفكيكها وإصلاح القطع المعطلة هذا يمكن أن يمنح هذه الأجهزة فترة حياة جديدة ويقلل من الفاحشة الإلكترونية.

طريقة استخراج الاجهزة المهمة داخل التلفزيون القديم

تحضير المعدات اللازمة، مثل مفكات البراغي، ثم استخدامها لفك المسامير في الجزء الخارجي للتلفزيون بعد ذلك، يمكن فصل الجزء الخارجي عن الجزء الداخلي. يتعين اختيار الأدوات المناسبة لبدء فك الجزء الداخلي واستخراج جهاز الضغط الكهربائي الموجود داخل التلفزيون يمكن بسهولة فك هذا الجزء باستخدام التسخين بعد استخراج جهاز الضغط، يمكن استفادته من خلال صنع العديد من الأشياء المفيدة، مثل الصواعق الكهربائية، أو يمكن استخدامه لتجميع وتشغيل لمبات النيون وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

جهاز الضغط العالي

جهاز الضغط العالي في التلفزيون القديم هو جزء مهم من نظام العرض الكهربائي والإلكتروني داخل التلفزيون يُستخدم هذا الجهاز لتوليد التوتر العالي الضروري لإشعال الشاشة وعرض الصورة على الشاشة هذا الجهاز يعمل عادة على تحويل الجهد الكهربائي المنخفض إلى جهد كهربائي عالي جدًا، ويكون ذلك عادة بعد أن يمر التيار الكهربائي عبر محول الجهد، بالإضافة إلى استخدامه في التلفزيونات القديمة، يمكن استخدام جهاز الضغط العالي في أشياء أخرى، على الرغم من أن هذا التطبيق قد أصبح نادرًا مع تقدم التكنولوجيا.