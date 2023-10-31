“مفاجأة لأصحاب المعاشات ١٠٠٠ جزيه زيادة” .. زيادة جديدة لشهر نوفمبر لأصحاب المعاشات بقرار مفاجئ!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق زيادة في المعاشات المحددة للفترة القادمة، وذلك قبل دخول شهر نوفمبر. تمت هذه الزيادة بهدف تقديم الدعم للأسر المصرية في مواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن التقلبات الاقتصادية والتضخم الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة. يأتي ذلك نتيجة لارتفاع تكاليف السلع الغذائية بمختلف أنواعها.

قرار زيادة أصحاب المعاشات الجديد لشهر نوفمبر

تم الإعلان عن قرار رسمي يُمنح أصحاب المعاشات لشهر نوفمبر زيادة بقيمة 600 جنيه مصري بشكل رجعي. سيتم توزيع مبلغ إضافي قدره 1200 جنيه خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى المعاش الأساسي، وذلك لجميع الفئات المستحقة. يجدر بالذكر أن علاوة غلاء المعيشة ستُصرف على جميع بطاقات المعاش والحسابات المتلقية من مكاتب البريد المصري، مما يطمئن الجميع بشأن صحة الأخبار والمعلومات المتداولة حول عدم صرف هذه الزيادة لبعض الفئات، إذ سيتم توزيعها على جميع المستحقين للمعاشات في مصر

الموعد الرسمي لصرف المعاشات والزيادة لشهر نوفمبر

هناك جهود مكثفة من قبل العديد من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار لا يمكن الاعتماد عليها بخصوص معاشات التأمين الاجتماعي وقضايا أخرى. لهذا السبب، قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية توضيح مجموعة من البيانات الهامة التي ستساهم في تفنيد تلك الشائعات والأخبار الكاذبة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. يُمكن التركيز على هذه البيانات الهامة كما يلي:

سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 في الموعد المعتاد ببداية الشهر.

ستُصرف قيمة الزيادة في المعاشات مع راتب شهر نوفمبر.

ستتوفر منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه مصري كجزء من المعاش، وهي منحة استثنائية وليست دائمة.

يجب أن يكون الجميع على علم بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعمل جاهدة لضمان تقديم جميع الحقوق المستحقة للمواطنين المصريين الذين يستحقون المعاشات من خلال توفير دعم مستمر وتوفير وسائل متعددة لصرف هذا الدعم