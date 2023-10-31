دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اختراع جهاز صغير يشغل السيارات بدون وقود..،،, �ا يخطر على بال العفاريت.. مخترع سوري يبهر العالم ويصنع من الماء وقود للسيارات مواطن سوري يفاجاء الجميع لقد تمكن من ابتكار استثنائي يفتح افقا جديده في مجال السيارات الصديقه للبيئة. اخترع محمد جهاز صغير الحجم يجعل السياره تسير على الماء دون الحاجة للوقود. وقد ظهر محمد وهو يقود سيارته على الماء في مدينة جبله التي تقع على الساحل السوري . يذكر أن هذا الجهاز الصغير الذي صنعه محمد يستطيع أن يسير الحافلات والناقلات بلا وقود وإنما بالماء فهذا الجهاز العجيب من صفاته يقوم باانتاج كميات من الأوكسجين والهيدروجين على شكل غاز .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختراع جهاز صغير يشغل السيارات بدون وقود..،، على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.