“الفلوس هتلعب في ايدينا لعب” .. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات تبدأ من ٦٠٠ جنيه بأمر من السيسي بداية من شهر نوفمبر!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتبنى الدولة دائمًا جهودًا متواصلة لدعم مواطنيها الذين يتجاوز عددهم 11 مليون شخص ويعتمدون على المعاشات في جميع مناطق مصر. تظهر أحدث الإحصائيات التي نشرتها وزارة التضامن الاجتماعي أن أصحاب المعاشات قد استفادوا من زيادات متعددة خلال هذا العام، بما في ذلك القرار الأخير الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة منحة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح النقابات العمالية في مصر.

قرار من نقابة المهندسين بزيادة أصحاب المعاشات

في السياق نفسه، قررت نقابة المهندسين خلال الشهر الماضي زيادة قيمتها 150 جنيهًا شهريًا لأصحاب المعاشات المسجلين بالنقابة، وبهذا وصل إجمالي الزيادة إلى 600 جنيه مع بداية شهر أكتوبر الحالي. تمت الموافقة على صرف هذه الزيادة في اجتماع مجلس النقابة الأخير وذلك بعد الموافقة على هذا القرار في الاجتماع الذي صدق عليه الجميع أنه جميع المواطنين بحاجة شديدة إلى هذه الزيادة في هذه الظروف

موعد صرف زيادة ٦٠٠ جنيه المعلن عنها من الرئيس

بالإضافة إلى ما سبق، أفصحت نقابة المهندسين عن فرص جديدة لأصحاب المعاشات، حيث أعلنوا عن جاهزيتهم لصرف زيادات مالية تصل إلى 600 جنيه مصري إضافية خلال شهر نوفمبر. يأتي هذا الإعلان بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي أثر سلبًا على تنفيذ القرارات المتعلقة بزيادة المعاشات السابق ذكرها في نقابة المهندسين. هذه الخطوة ستسعد جميع أصحاب المعاشات وتمثل خطوة إيجابية لتحسين ظروفهم المالية.