“خبر لا يصدقه عقل يصدم الجميع”.. سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب تناوله لهذه الأكلة… تفضح زوجها بشكل صدم الكل!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشاهد ونسمع الكثير من المشكلات الزوجية باختلاف أسبابها وكذلك حالات الطلاق الكثيرة والمتعددة التي تنتج عن عدم التفاهم وصعوبة الحياة بين الطرفين لكثرة الخلافات بينهما، ولكن من الغريب سماع هذه القصة لسيدة تطلب الخلع لسبب صادم وغريب اندهش لها كل من طرأت على سمعه بل أنها فضحته بشكل مبالغ فيه، لهذا دعونا نستعرض معكم تفاصيل هذا الخبر الذي أثار جدل كبير بين الجميع.

سيدة تطلب الخلع لسبب غريب

تروي إحدى السيدات أنها تزوجت منذ 8 سنوات من موظف بالطريقة التقليدية وأنجبت منه طفلين، واستمرت الحياة بمشاركة زوجها ومساندته في تكاليف المعيشة ولكنها لاحظت عدم اهتمامه بنظافته الشخصية بشكل يثير الانزعاج والضيق بل أن الأمر أصبح يزداد سوءاً بمرور الوقت بتناوله البصل والثوم بشكل مستمر مما أثار اشمئزازها ونفورها منه، وحاولت مراراً التغيير من سلوكه وحثه على الاهتمام بنظافته الشخصية ولكن دون جدوى، والغريب أنه في إحدى المرات تناول كمية كبيرة من البصل والثوم وطلبت منه غسل يديه جيداً بعد الأكل ولكنه رفض ذلك تماماً بل قام بإهانتها وضربها ثم طردها من المنزل.

سبب صادم يحول الحياة الزوجية لكابوس مرير

اصطدمت الزوجة بموقف زوجها العنيف واصراره على الاستمرار بعاداته السلوكية المنفرة مما جعل الحياة مستحيلة بينهما وطلبت الإنفصال ولكنه رفض طلبها، ولذلك قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع من زوجها وبالفعل وافقت المحكمة وقضت بخلعها منه بسبب تناوله لهذه الأكلة.