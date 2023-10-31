“عمرنا وفلوسنا ضاعوا على الحجارة بتاعت الريموت” .. أسهل طرق تشغيل ريموت اي جهاز الكتروني بالمنزل بدون الحاجة إلى الحجارة فقط ب ٥ جنيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عصر يتسم بسرعة التطور التكنولوجي وزيادة التحديات الاقتصادية، نجد دائمًا البحث عن حلاً مبتكرًا يسهل حياتنا ويوفر مواردنا. من هنا، نقدم لكم فكرة استثنائية تمكنكم من تشغيل جهاز التلفزيون وجهاز الدش بدون الحاجة لاستعمال البطاريات. هذا الابتكار سيختصر عنكم عناء البحث المستمر عن بطاريات جديدة ويساهم في تحسين جودة حياتكم. يُظهر هذا المثال الجديد للإبداع كيف يمكن للإنسان أن يجد حلاً بديلًا للمشاكل اليومية، وهو ما يجعلنا نعيش في عصر يزخر بالأفكار المبتكرة التي تعزز راحتنا وتخدم تطورنا التكنولوجي.

حيلة ذكية لتشغيل اي ريموت بالمنزل بدون استخدام الحجارة

تعتبر قدرة العقل البشري على الابتكار والتكيف مع الظروف من أبرز مميزاته. عندما يواجه الإنسان تحديات أو نقصًا في الموارد، يجد طرقًا مبتكرة للتعامل مع هذه الوضعيات. مثلًا، يمكن استخدام ورقة الألومنيوم كبديل مؤقت للبطارية في أجهزة التحكم عن بعد عندما تنفد البطاريات التقليدية. ولكن يجب أن يتوفر على الأقل بطارية واحدة تعمل بشكل جيد في الريموت لتمكين هذا الاستخدام الإبداعي. هذا المثال يبرز كيف يمكن للإبداع والاستفادة من المواد المتاحة في المنزل أن يساهما في حل مشاكل الحياة اليومية بكفاءة وبتكلفة منخفضة.

طريقة استخدام الريموت بدون حجارة بورق الألومنيوم

لتجهيز بديل مؤقت للبطارية في جهاز التحكم عن بعد، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

قم بقص قطعة صغيرة من ورق الألومنيوم بحيث يكون لديك شريحة بنفس حجم البطارية المفقودة.

ثم، ضع شريحة الألومنيوم في مكان البطارية التالفة بالتأكد من تماسها بأقطاب البطارية (القطب السالب والقطب الموجب).

الخطوة التالية تكون بوضع بطارية جديدة في المكان المخصص لها في جهاز التحكم عن بعد.

بعد هذا الإعداد، ستكون قادرًا على استخدام جهاز التحكم عن بعد كما لو كانت البطارية الأصلية تعمل بشكل طبيعي.