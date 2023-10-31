“هتتطرد من بيتك خلي بالك” .. شقق الإيجار القديم تحت التهديد بسبب قانون الإيجار وتعديلاته الجديدة لسنة ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعيش مستأجرو الشقق القديمة الآن في حالة من القلق بعد تداول بعض الأخبار حول تغييرات محتملة في قانون الإيجار القديم. هذه المفاجأة ليست سعيدة على الإطلاق بالنسبة لهؤلاء المستأجرين. ومع ذلك، يمكنهم الآن أن يشعروا بالارتياح بعد سماع بعض الأخبار الإيجابية حيث تم الإعلان عن أحدث التعديلات في القانون والتي تم تنفيذها اعتبارًا من مارس العام السابق 2022. وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد زيادة بنسبة 15% على الإيجار الأصلي الذي تم التوصل إليه عند بداية العقد. يجب أن نشير إلى أن هذه الزيادة ستستمر حتى مارس العام 2027، بعد ذلك ستعود الشقة ملكًا للمالك كما هو محدد في القانون الجديد. يجب ملاحظة أن هذه الزيادات تنطبق فقط على العقارات التي تديرها الشركات والمؤسسات وليست على المواطنين العاديين. للحصول على تفاصيل إضافية، يمكنك متابعة المقال التالي.

تفاصيل قانون الإيجار وتعديلاته الجديدة

يجب التنويه بأن هذه الزيادات هي الثانية بعد سريان القانون الذي أقر في عام 2022. ينبغي أن نبين أن الزيادة الأولى كانت بمقدار حوالي خمسة أضعاف قيمة الإيجار الأصلي، ثم تم تمرير قانون جديد يفرض زيادة بنسبة 15٪ على الإيجار. تم الإعلان عن هذا القانون الجديد باعتباره نهاية التعاقد بين المالك والمستأجر اعتبارًا من عام 2027. وبذلك، يتم تحديد الفترة التي يمكن فيها زيادة الإيجار إلى ما لا يزيد عن خمس سنوات فقط، وبعد ذلك يتم طرد أي شخص لا يلتزم بالقانون، وتعود الملكية إلى المالك الأصلي.

حالات طرد المستأجر من الإيجار القديم

يوجد العديد من الحالات التي يحق فيها للمالك أن يقوم بطرد المستأجر من الشقة أو الوحدة السكنية وذلك عندما يقوم المستأجر بعدة اشياء وأولها هي أن يمتنع المستأجر عن دفع الإيجار الشهري وتصل مدة الامتناع إلى ٣١ يوم وتتوالى عليه الشهور وراء بعضها وأيضا في حالة أن يقوم المستأجر بالحاق اي أذى بالوحدة وإمكانيات متعمد