دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض من أكثر الوجبات الصحية والمفضلة لدى الجميع من الصغار والكبار لما يمتاز به من طعم لذيذ ومذاق رائع إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، ويحتوي البيض على العديد من المعادن والفيتامينات أهمها الكالسيوم والبروتين اللازمان لبناء عضلات الجسم وتقوية الأسنان، لذلك تحرص معظم الأمهات وربات البيوت على تقديمه لأفراد أسرتها للإستفادة من قيمته الغذائية العالية، ولكن قد يتسبب تناوله خطر كبير يهدد حياتك إذا تم طهيه بطريقة خاطئة تؤذي صحة الإنسان ولهذا نستعرض معكم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها حفاظاً على الصحة.
خطأ فادح عند طهي البيض
قد تقع بعض الأمهات عند سلق البيض في أخطاء فادحة قد تضر بصحة أفراد الأسرة إلى حد الإصابة بالتسمم، وذلك عند إتباع الطرق الخاطئة أثناء سلق البيض لفترة قصيرة جداً غير كافية لتمام النضج مما يجعله نئ. وغير مستوي وذلك ممكن أن يتسبب في حدوق تسمم عند تناوله، وكذلك أيضاً سلق البيض لفترة طويلة تصل إلى نصف ساعة قد يضر بصحة الإنسان مما يتوجب توخي الحذر من كلتا الطريقتين.
الطريقة الصحيحة لسلق البيض
نقدم لكم أفضل الطرق الصحية في سلق البيض عن طريق الخطوات التالية:
- وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء ورفعه على النار حتى يصل إلى الغليان.
- يتم وضع كمية البيض المراد سلقها في الماء الساخن بالتدريج وبرفق شديد.
- إضافة القليل من الملح للماء.
- يجب ترك البيض على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق كاملة ولا تصل إلى نصف الساعة للوصول إلى تمام النضج والحصول على وجبة صحية ناضجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سم قاتل بتأكليه لولادك بإيديكي”.. تعرفي على خطأ فادح تقع فيه الأمهات عند “سلق البيض” يعرض حياة أطفالها للخطر.. إحذروا قبل ما يفوت الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.