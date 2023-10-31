“سم قاتل بتأكليه لولادك بإيديكي”.. تعرفي على خطأ فادح تقع فيه الأمهات عند “سلق البيض” يعرض حياة أطفالها للخطر.. إحذروا قبل ما يفوت الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض من أكثر الوجبات الصحية والمفضلة لدى الجميع من الصغار والكبار لما يمتاز به من طعم لذيذ ومذاق رائع إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، ويحتوي البيض على العديد من المعادن والفيتامينات أهمها الكالسيوم والبروتين اللازمان لبناء عضلات الجسم وتقوية الأسنان، لذلك تحرص معظم الأمهات وربات البيوت على تقديمه لأفراد أسرتها للإستفادة من قيمته الغذائية العالية، ولكن قد يتسبب تناوله خطر كبير يهدد حياتك إذا تم طهيه بطريقة خاطئة تؤذي صحة الإنسان ولهذا نستعرض معكم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها حفاظاً على الصحة.

خطأ فادح عند طهي البيض

قد تقع بعض الأمهات عند سلق البيض في أخطاء فادحة قد تضر بصحة أفراد الأسرة إلى حد الإصابة بالتسمم، وذلك عند إتباع الطرق الخاطئة أثناء سلق البيض لفترة قصيرة جداً غير كافية لتمام النضج مما يجعله نئ. وغير مستوي وذلك ممكن أن يتسبب في حدوق تسمم عند تناوله، وكذلك أيضاً سلق البيض لفترة طويلة تصل إلى نصف ساعة قد يضر بصحة الإنسان مما يتوجب توخي الحذر من كلتا الطريقتين.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض

نقدم لكم أفضل الطرق الصحية في سلق البيض عن طريق الخطوات التالية: