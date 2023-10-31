“عشبة ربانية هترجع العجوزة صبية”.. تعرفي على “معجزة بذور الكتان” السحرية في شد البشرة والتخلص من التجاعيد للأبد.. هترجعي شباب حتى لو عمرك فوق ال 60!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول معظم النساء الحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات لذا تبحثن دائماً عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصةً حول منطقة العين وكذلك الإسمرار والتصبغات في أماكن الجسم المختلفة، لذا يفضل استخدام المواد الطبيعية المفيدة والمغذية لصحة الجسم والبشرة بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بالبشرة، لذلك تعتبر بذور الكتان من أكثر الوصفات الطبيعية السحرية في التخلص من العديد من مشاكل البشرة والتمتع بإطلالة شبابية مليئة بالحيوية والنضارة.
مكونات وصفة بذور الكتان السحرية لشد البشرة
يمكنك الآن الحصول على بشرة نضرة ومتألقة تخلو من علامات التقدم في السن من التجاعيد والخطوط الرفيعة باستخدام وصفة بذور الكتان الرهيبة والفعالة في التخلص من علامات الشيخوخة واستعادة الشباب والنضارة بمكونات طبيعية آمنة على صحة البشرة كالتالي:
- ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
- كوب ماء.
- 2 ورق لورا.
- كبسولة فيتامين e.
كيفية تحضير سيروم بذور الكتان لإستعادة الشباب ونضارة البشرة
إليكي سيدتي أفضل وصفة طبيعية لشد البشرة وهي سيروم بذور الكتان التي لها تأثير سحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد في أيام معدودة عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نضع كوب من الماء في إناء على النار مع إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان وورق اللورا.
- نترك الخليط على نار هادئة حتى يصل إلى الغليان ويزداد قوامه.
- نصفي الخليط في الحال قبل أن يثقل قوامه ثم نضيف له جل الصبار والزيوت الأخرى ونقلب المكونات معاً.
- نضع كبسولة من فيتامين E كخطوة أخيرة مع الاستمرار في المزج حتى نحصل على سيروم ناعم ومتجانس.
- نقوم بتعبئته في عبوة نظيفة ليتم استخدامها على بشرة نظيفة يومياً لمدة ساعة ثم غسل البشرة جيداً لتلاحظي نتيجة مذهلة خلال أيام قليلة فقط.
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