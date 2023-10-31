“عشبة ربانية هترجع العجوزة صبية”.. تعرفي على “معجزة بذور الكتان” السحرية في شد البشرة والتخلص من التجاعيد للأبد.. هترجعي شباب حتى لو عمرك فوق ال 60!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول معظم النساء الحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات لذا تبحثن دائماً عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصةً حول منطقة العين وكذلك الإسمرار والتصبغات في أماكن الجسم المختلفة، لذا يفضل استخدام المواد الطبيعية المفيدة والمغذية لصحة الجسم والبشرة بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بالبشرة، لذلك تعتبر بذور الكتان من أكثر الوصفات الطبيعية السحرية في التخلص من العديد من مشاكل البشرة والتمتع بإطلالة شبابية مليئة بالحيوية والنضارة.

مكونات وصفة بذور الكتان السحرية لشد البشرة

يمكنك الآن الحصول على بشرة نضرة ومتألقة تخلو من علامات التقدم في السن من التجاعيد والخطوط الرفيعة باستخدام وصفة بذور الكتان الرهيبة والفعالة في التخلص من علامات الشيخوخة واستعادة الشباب والنضارة بمكونات طبيعية آمنة على صحة البشرة كالتالي:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

كوب ماء.

2 ورق لورا.

كبسولة فيتامين e.

كيفية تحضير سيروم بذور الكتان لإستعادة الشباب ونضارة البشرة

إليكي سيدتي أفضل وصفة طبيعية لشد البشرة وهي سيروم بذور الكتان التي لها تأثير سحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد في أيام معدودة عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: