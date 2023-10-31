“صدمة العمر كله”.. امرأة سعودية توفى زوجها فتزوجت أخوة… لن تتخيل السر الذي أخبرها به في ليلة الدخلة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك قصة صادمة قد حدثت بالفعل في أحدى الأيام حيث تقدم شاب لخطبة فتاة تشتهر بجمالها وحسن خلقها كما كان الشاب أيضاً يتمتع بالسمعة الطيبة التي يمدح الكل بها، حيث تم التعارف بينها في أحدى التجمعات العائلية وقد أعجب كثيراً بالفتاة وقرر الارتباط بها والتقدم إلى أهلها لخطبتها، وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتم الارتباط بينها في أجواء مليئة بالسعادة والفرح والسرور لكلا الطرفين.

قصة صادمة لفتاة سعودية تزوجت من أخو زوجها بعد وفاته

نستكمل القصة بإتمام الزواج لهذا الشاب وتلك الفتاة حيث بدأت الحياة الزوجية الجديدة في جو من الألفة والسعادة، ومرت الأيام إلى أن بدأت الشكوك تتسلل إلى قلبها بسبب تغييرات في سلوك زوجها في الفترات الأخيرة، وزادت الشكوك عندما رأت رقم الجوال الخاص بصديقتها على هاتفه وقامت بمواجهته بذلك ولكنه أنكر ذلك، وفي إحدى الأيام تلقى الزوج اتصال جعله يسرع في النزول مما جعل زوجته تتبعه ورأته يتقابل مع صديقتها مما أثار جنونها وقررت الانتقام منه بوضع السم له في الطعام، وبالفعل توفى الزوج نتيجة خطتها الشيطانية.

ما السر الذي أخبرها به أخو زوجها بعد وفاته؟

الغريب في الأمر أنه بعد مرور فترة الحداد، قرر الأخ الأصغر الزواج من هذه المرأة التي وافقت بعد إلحاح شديد، وكانت المفاجأة تنتظرها في ليلة الدخلة حيث كشف لها اخو زوجها المتوفي أنه كان يخطط قبل وفاته مع صديقتها للاحتفال بعيد ميلادها بالإضافة إلى حجز تذاكر سفر للخارج مما جعلها تشعر بالظلم والندم الشديد لفعلها هذا الأمر المشين.