دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مدير مكتب الصحة العالمية : يحذر من فيروس أشد فتكا من فيروس,
علقت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط د.حنان بلخي ما إذا كان العالم مقبل على فيروس أشد فتكا من فيروس كورونا “COVID-19” .
وقالت بلخي لقناة الإخبارية: تقريبا 60 أو 70 بالمئة من الأمراض الناشئة تأتي من المصادر الحيوانية.
وتابعت: وعلى فترة زمن الإنسانية كاملة نرى وقت بعد وقت نشوء بكتيريا وفيروسات مستجدة من القطاع الحيواني أو البيئة فهذا الشيء ليس مستبعد لكن ندعو الله أن لا يكون أشد فتكا وأن نكون على جاهزية له.
وفيما يخص ظهور فيروس أشرد فتكا من كورونا قالت بلخي: تاريخيا سيكون لكن متى؟ الله أعلم.
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