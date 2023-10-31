“فكرة جهنمية متخطرش على بال الجن الأزرق”.. قومي بتعليق الحلة وراء باب الشقة وشوفي النتيجة المذهلة… جربيها ومش هتصدقي الفرق من أول يوم!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم كل ربة منزل بأمور منزلها من خلال أداء مهامها المنزلية اليومية المختلفة على أكمل وجه سواء في تنظيف البيت أو إعداد الطعام، وكذلك العناية بأفراد الأسرة وتجهيز كل ما يحتاجون إليه مما يعتبر مسؤولية كبيرة على عاتق ربة المنزل، لهذا تبحث دائماً عن الطرق والأفكار الجديدة والبسيطة لتسهيل مهامها اليومية وتوفير الوقت والمجهود في الطهي والتنظيف وغيرها من الأمور الأخرى، لذلك نقدم لكم بعض النصائح والأفكار الذكية لمساعدة كل ربة منزل والتخفيف عنها.
أفكار ذكية تساعد على تنظيف المطبخ بكل سهولة
إليكي سيدتي العديد من الأفكار النميسة التي يمكن أن تساهم في تيسير يومك ليتسم بالسلاسة واليسر منها التالي:
- يمكنك تعقيم فرش الأسنان عن طربق استخدام قفاز من البلاستيك ووضع به كمية من الخل ثم ضعي كل فرشاة اسنان في كل أصبع من القفاز للحصول على نظافة وتعقيم مثالي.
- عند رمي كرتونة البيض يمكنك وضعها في الحوض أولاً وغمرها بالماء، ثم لفها على شكل كرة ما يجعلها أصغر حجماً وسهل التخلص منها.
- يمكن أيضاً استغلال علب الكرتون بقص جزء صغير من أحد جوانبها واستخدامها في تنظيم الأشياء بدلاً من رميها.
بعض النصائح والإرشادات في تنظيف المنزل
نقدم لكي بعض الأفكار والنصائح الهامة التي تساعدك في الأعمال المنزلية منها ما يلي:
- يمكنك تعليق ملعقة في المنطقة الأمامية لباب الشقة مما تعطي صوت إنذار عند وجود زائر غير مرغوب فيه.
- يمكن استخدام البيكنج بودر مع القليل من الماء في تنظيف الحوائط حيث يساعد هذا في إزالة البقع بكل سهولة.
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