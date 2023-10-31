دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني الكثير من ربات البيوت من ظهور الحشرات الزاحفة والطائرة في المنزل بكثرة خاصةً في المطبخ حيث يتزايد ظهور الصراصير الصغيرة مما يتسبب بالشعور بالضيق والانزعاج ومحاولة التخلص من هذه الحشرات بكافة الطرق الممكنة منها استخدام المبيدات الحشرية التي قد تلحق الأذى بالصحة العامة للجسم، ولكن اليوم نقدم لكم أفضل طريقة للقضاء على هذه الصراصير الصغيرة الموجودة على أسطح المطبخ وخلف البوتاجاز باستخدام مكون واحد طبيعي له فاعلية كبيرة في التخلص منها نهائياً
أفضل طريقة للقضاء على الصراصير الصغيرة في المطبخ
يمكنك الآن التخلص من مشكلة ظهور الصراصير الصغيرة المتواجدة في أركان المطبخ وخلف البوتاجاز باستخدام الخل الذي يعد من أبرز المواد الطبيعية الفعالة والمفيدة في القضاء عليهم نهائياً، فكل ما عليكي هو وضع كمية من الخل في بخاخة ورش جميع الشقوق والأركان المنتشر بها هذه الحشرات الضارة وجميع الحفر التي يسكن بها لأنه يساهم في طردها من المنزل إلى الأبد بسبب رائحته النفاذة التي تختنق منها الصراصير.
طرق طبيعية فعالة للتخلص من الصراصير الصغيرة إلى الأبد
هناك العديد من الطرق الطبيعية الفعالة والمجربة للتخلص من الحشرات الزاحفة خاصةً الصراصير الصغيرة منها ما يلي:
- استخدام الزيوت العطرية ذات الرائحة النفاذة التي تنفر منها الصراصير مثل زيوت اللافندر والنعناع وكذلك الأوكالبتوس.
- يعد ورق الغار من أكثر الأعشاب الطبيعية الفعالة في القضاء على الحشرات المنزلية عن طريق رش بعض الأوراق في أماكن تواجدها.
- هناك أيضاً حمض البوريك والسكر الذي يعتبر طعم سام للقضاء على الصراصير نهائياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “فكرة جهنمية هتخلصك من الحشرات تماماً”.. فقط ضعي ملعقة صغيرة واحدة منه وراء البوتاجاز وشوفي النتيجة المذهلة… لن تلمحي الصراصير الصغيرة في المطبخ بعد اليوم!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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