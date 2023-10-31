“إجابة صادمة تبكي الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي”.. تعرف على الإجابة الغريبة من طالب في امتحان اللغة العربية… والأغرب رد فعل المصحح!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت التكنولوجيا الحديثة والانترنت من أهم أمور حياتنا في الوقت الحالي حيث يمتلك معظمنا حسابات على جميع المواقع الإلكترونية سواء من الصغار أو الكبار على حد سواء، كما أننا على اطلاع مستمر بكل ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر مؤخراً صورة لإجابة طالب في أحد امتحانات مادة اللغة العربية والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب اختلافها التام عن الإجابات المعتادة من معظم الطلاب، والجدير بالذكر أن المصحح هو من قام بنشر تلك الورقة لذا دعونا نتعرف معكم على ملابسات تلك الضجة بالتفاصيل.

الإجابة الصادمة من طالب في امتحان اللغة العربية

لا يخلو امتحان لغة عربية من سؤال الإعراب حيث أنه من الأسئلة المهمة والمكررة في جميع الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة، وقد انصدم أحد المصححين من إجابة طالب جعلته يشعر بالتعجب والدهشة البالغة، فقد كان السؤال هو إعراب الآية الكريمة “لقد خلق الإنسان في عجل” وإجابة الطالب الصادمة كانت خلق فعل ماضي ولكن ليس له القدرة على كتابة مبني للمجهول تأدباً مع الله عز وجل، فلم يحرص الطالب على الإجابة الصحيحة وحصوله على الدرجة بينما حرص على دينه وتأدبه مع الله.

رد فعل المصحح المذهلة على إجابة الطالب

لم يتردد المعلم في الثناء على الطالب على الرغم من اجابته الغير دقيقة، بل أنه أشاد بأدب الطالب مع الله وحرصه على دينه وإيمانه بالإضافة إلى ذلك قد أعطاه الدرجة النهائية تكريماً له على علمه وأدبه الشديد الذي أصاب الجميع بالذهول والتأثر لكلماته الرقيقة والمؤثرة.